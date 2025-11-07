Advertisement
Indian Army Recruitment 2025: JEE वालों के लिए खुले सरकारी नौकरी के दरवाजे! भारतीय सेना में सीधी भर्ती, 13 नवंबर है आखिरी तारीख

Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती के लिए JEE वालों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं. बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू देकर इंडियन आर्मी में काम कर सकते हैं, आइए इसके लिए क्या प्रोसेस है जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:29 AM IST
Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती का सपना कई लोग देखते हैं. इसके लिए तरह-तरह के आवेदन पत्र भी भरते हैं. भारतीय सेना की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसमें 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 के तहत आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सोच रहे हैं उनके लिए शानदार अवसर है. 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. हालांकि, समय कम है 13 नवंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं. फटाफट जान लें कि कैसे और कहां से आवेदन पत्र को भरा सकता है.

13 नवंबर है आखिरी तारीख

भारतीय सेना में 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (TES)-55 के तहत 90 भर्तियां की जाएंगी. 13 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित सभी जानकारी जान सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से न्यूनतम 60% अंक से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. JEE मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कम से कम 16.5 उम्र और अधिकतम 19.5 उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर आवेदन का ऑनलाइन अप्लाई ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा.
  4. इसमें नाम, पता, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स को दर्ज कर दें.
  5. इसके बाद एक बार फॉर्म को फिर से पढ़ लें और फिर दस्तावेज को सब्मिट करें.
  6. फॉर्म को भी सब्मिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें.

भारतीय सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवार को सैलरी ट्रेनिंग के दौरान 56100 रुपये मिलेंगे. इसके बाद कमीशनिंग के बाद 17-18 लाख सालाना सैलरी मिलेगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- AFCAT 01/2026 Notification: भारतीय वायुसेना की 2 बार होती है परीक्षा, 10 नवंबर से आवेदन शुरू; जानें कौन-कौन कर सकता है Apply

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Indian Army Recruitment 2025

