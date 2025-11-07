Indian Army Recruitment 2025: JEE वालों के लिए खुले सरकारी नौकरी के दरवाजे! भारतीय सेना में सीधी भर्ती, 13 नवंबर है आखिरी तारीख

Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती के लिए JEE वालों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं. बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू देकर इंडियन आर्मी में काम कर सकते हैं, आइए इसके लिए क्या प्रोसेस है जान लेते हैं.
Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती का सपना कई लोग देखते हैं. इसके लिए तरह-तरह के आवेदन पत्र भी भरते हैं. भारतीय सेना की ओर से नई भर्ती निकाली गई है जिसमें 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 के तहत आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सोच रहे हैं उनके लिए शानदार अवसर है. 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. हालांकि, समय कम है 13 नवंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं. फटाफट जान लें कि कैसे और कहां से आवेदन पत्र को भरा सकता है.
13 नवंबर है आखिरी तारीख
भारतीय सेना में 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (TES)-55 के तहत 90 भर्तियां की जाएंगी. 13 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित सभी जानकारी जान सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
मान्यता प्राप्त बोर्ड से केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से न्यूनतम 60% अंक से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. JEE मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कम से कम 16.5 उम्र और अधिकतम 19.5 उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
भारतीय सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवार को सैलरी ट्रेनिंग के दौरान 56100 रुपये मिलेंगे. इसके बाद कमीशनिंग के बाद 17-18 लाख सालाना सैलरी मिलेगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
