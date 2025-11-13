Indian Army Recruitment 2025: बस कुछ ही घंटे बाकी, दोबारा नहीं मिलेगा मौका! भारतीय सेना भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Indian Army Recruitment 2025 Last Date: भारतीय सेना में सीधी भर्ती का मौका जेईई वालों को दिया जा रहा है जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि आज यानी 13 नवंबर की है. फटाफट से भारतीय सेना भर्ती का आवेदन प्रोसेस जान लें.
Indian Army Recruitment 2025: सरकारी नौकरी चाहते हैं और वो भी देश की सेवा करने के साथ-साथ? तो मौका अच्छा है लेकिन आवेदन के लिए समय ज्यादा नहीं है. भारतीय सेना की ओर से 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (TES)-55 के तहत 90 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 है. अगर आप भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए मौका अच्छा है और ये हाथ से न चला जाए इसलिए फटाफट आवेदन की प्रक्रिया को अपना लीजिए.
90 ऑफिसर पदों पर भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट
भारतीय सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जा रहा है. इसके भर्ती के तहत 16.5 से 19.5 उम्र तक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 है.
इन योग्यता की जरूरत?
सेना भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें?
अगर आप भारतीय सेना की TES-55 भर्ती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां सैलरी से लेकर अन्य योग्यता संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं.
