Indian Army Recruitment 2025: बस कुछ ही घंटे बाकी, दोबारा नहीं मिलेगा मौका! भारतीय सेना भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Indian Army Recruitment 2025: सरकारी नौकरी चाहते हैं और वो भी देश की सेवा करने के साथ-साथ? तो मौका अच्छा है लेकिन आवेदन के लिए समय ज्यादा नहीं है. भारतीय सेना की ओर से 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (TES)-55 के तहत 90 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 है. अगर आप भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए मौका अच्छा है और ये हाथ से न चला जाए इसलिए फटाफट आवेदन की प्रक्रिया को अपना लीजिए.

90 ऑफिसर पदों पर भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट

भारतीय सेना में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES)-55 के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जा रहा है. इसके भर्ती के तहत 16.5 से 19.5 उम्र तक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 है.

इन योग्यता की जरूरत?

12वीं पास

केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी

मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम का सर्टिफिकेट

मार्कशीट में न्यूनतम 60% अंकों का होना जरूरी.

सेना भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें?

भारतीय सेना भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट- joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के ओपन होने पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं और फिर लॉगिन कर लें.

स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा उसके बाद सभी डिटेल्स को फॉर्म में भर दें.

मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म को फिर से पढ़ लें.

आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

अगर आप भारतीय सेना की TES-55 भर्ती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां सैलरी से लेकर अन्य योग्यता संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं.

