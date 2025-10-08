Indian Army TES 55 Recruitment 2025: 12वीं पास वालों के लिए शानदार मौका, लेफ्टिनेंट पद के लिए जल्दी शुरू होगा आवेदन, जानें प्रोसेस और योग्यता

Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना ने TES-55 कोर्स के लिए भर्ती अधिसूचना 2025 को जारी कर दिया है. इस रिक्ति के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे लेफ्टिनेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Indian Army TES 55 Recruitment 2025: भारतीय सेना की ओर से 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (TES-55) सिलेबस (जुलाई 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट- www.joinindianarmy.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 को शुरू होगी. जबकि, 13 नवंबर 2025 आवेदन की लास्ट डेट है. TES-55 के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है? भारतीय सेना 10+2 TES-55 के लिए आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.
TES-55 के लिए किन योग्यताओं की जरूरत?
आर्मी टीईएस 55वीं भर्ती 2025 के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए JEE मेन्स 2025 में उपस्थित होना जरूर है. इसके अलावा रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित सब्जेक्ट में कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
इस पद भर्ती के आवेदन के लिए आमतौर पर 16½ से 19½ साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते है. सटीक जन्मतिथि की सूचना बाद में दी जाएगी. आर्मी टीईएस 55 की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन कर सकते हैं. 14 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
रिक्तियों से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारी या अपडेट या फिर अधिक जानकारी के लिए joinindianarmy.nic.in या भारतीय सेना के भर्ती पोर्टल पर जा सकते हैं. फिलहाल, 14 अक्टूबर तक आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके बाद ये प्रोसेस चालू हो जाएगा. इस दौरान ये भी खुलासा हो सकेगा कि कितने पद पर भर्ती खाली है.
