Indian Army TGC-143 Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में शामिल होने का शानदार मौका, ग्रेजुएट्स के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Indian Army TGC-143 Recruitment 2025 Vacancy: भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC -143) जुलाई 2026 के माध्यम से विभिन्न 30 पदों पर भर्ती के लिए शॉट नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक, जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 06 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

स्ट्रीम-वार वैकेंसी (टेंटेटिव)

सिविल - 08 पद Add Zee News as a Preferred Source

कंप्यूटर साइंस - 06 पद

इलेक्ट्रिकल - 02 पद

इलैक्ट्रॉनिक्स - 06 पद

मैकेनिकल - 06 पद

MISC इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स - 02 पद

ये भी पढ़ें: Nagaland Police Recruitment 2025: 6ठीं से 8वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, नागालैंड में पुलिस कांस्टेबल के 1176 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.E/ B.Tech की डिग्री होना चाहिए. वहीं, इंजीनियरिंग करने वाले लास्ट ईयर के छात्र भी जारी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. ध्यान दें, केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01/07/2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लेवल-10 के अनुसार, 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

SSB इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

ये भी पढ़ें: NTPC Recruitment 2025: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, 2 लाख तक होगी सैलरी