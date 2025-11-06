Indian Bank Recruitment 2025: 40 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी... बिना परीक्षा के होगी भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीक

Indian Bank Recruitment 2025: उम्र अगर 23 से 40 साल तक के बीच है तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. सरकारी बैंक में फायर सेफ्टी से जुड़ी पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार के लिए नौकरी है. अगर आपने फायर सेफ्टी से संबंधित स्टडी की है तो आप सरकारी बैंक में नौकरी हासिल कर सकते हैं. इंडियन बैंक की ओर से नई भर्तियां निकाली गई है. ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

कब तक आवेदन करने का मौका?

फायर सेफ्टी ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को 21 नवंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगा. एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के पास क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास बी.ई (फायर) या फायर इंजीनियरिंग या फायर टेक्नोलॉजी या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई की डिग्री होनी चाहिए. ये डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर की चल सकती है. इस पद भर्ती के लिए डिविजनल ऑफिसर कोर्स से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी कर सकते हैं. अनुभव योग्यता की बात करें तो कम से कम 3 साल तक फायर ऑफिसर पद पर काम करने का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2025 तक न्यूनतम उम्र 23 और अधिकतम उम्र 40 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

एसटी / एससी/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है. जबकि, अन्य उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे करें आवेदन?

इंडियन बैंक में फायर सेफ्टी ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर भर्ती से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भर दें. नोटिफिकेशन में ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होगा. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल लें और फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स को इंडियन बैंक के तमिलनाडु के पते- ‘इंडियन बैंक, एचआरएम विभाग, भर्ती अनुभाग 254-260, अववई शनमुगम सलाई, रोयापेट्टा, चेन्नई, पिन-600014’ पर भेज दें. ध्यान रहे कि एनवेलप पर 'Application for the post of Fire Safety Officer on Contractual Basis 2025' इसे लिखना जरूरी है. आप अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर जा सकते हैं.

