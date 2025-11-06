Advertisement
trendingNow12990846
Hindi Newsनौकरी

Indian Bank Recruitment 2025: 40 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी... बिना परीक्षा के होगी भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीक

Indian Bank Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये भर्ती आपके लिए काम की साबित हो. दरअसल, इंडियन बैंक में नॉन बैंकिंग भर्ती निकली है. आइए योग्यता से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Bank Recruitment 2025: 40 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी... बिना परीक्षा के होगी भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीक

Indian Bank Recruitment 2025: उम्र अगर 23 से 40 साल तक के बीच है तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. सरकारी बैंक में फायर सेफ्टी से जुड़ी पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार के लिए नौकरी है. अगर आपने फायर सेफ्टी से संबंधित स्टडी की है तो आप सरकारी बैंक में नौकरी हासिल कर सकते हैं. इंडियन बैंक की ओर से नई भर्तियां निकाली गई है. ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

कब तक आवेदन करने का मौका?

फायर सेफ्टी ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को 21 नवंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगा. एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के पास क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास बी.ई (फायर) या फायर इंजीनियरिंग या फायर टेक्नोलॉजी या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई की डिग्री होनी चाहिए. ये डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर की चल सकती है. इस पद भर्ती के लिए डिविजनल ऑफिसर कोर्स से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी कर सकते हैं. अनुभव योग्यता की बात करें तो कम से कम 3 साल तक फायर ऑफिसर पद पर काम करने का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2025 तक न्यूनतम उम्र 23 और अधिकतम उम्र 40 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

एसटी / एससी/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है. जबकि, अन्य उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे करें आवेदन?

इंडियन बैंक में फायर सेफ्टी ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर भर्ती से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भर दें. नोटिफिकेशन में ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होगा. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल लें और फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स को इंडियन बैंक के तमिलनाडु के पते- ‘इंडियन बैंक, एचआरएम विभाग, भर्ती अनुभाग 254-260, अववई शनमुगम सलाई, रोयापेट्टा, चेन्नई, पिन-600014’ पर भेज दें. ध्यान रहे कि एनवेलप पर 'Application for the post of Fire Safety Officer on Contractual Basis 2025' इसे लिखना जरूरी है. आप अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- India vs America Mayor: भारतीय मेयर से कितना शक्तिशाली है अमेरिकी मेयर? जानें कौन-कौन सी होती हैं शक्तियां

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Indian Bank Recruitment

Trending news

सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस