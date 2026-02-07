Advertisement
नौकरीबिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... बैंक में निकली नई भर्ती, आवेदन से लेकर योग्यता तक यहां जानिए सब कुछ

बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... बैंक में निकली नई भर्ती, आवेदन से लेकर योग्यता तक यहां जानिए सब कुछ

Government Bank Jobs without Exam: इंडियन बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया अपनाने के बाद ऑफर लेटर आपके हाथ में हो सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे सरकारी बैंक में नौकरी मिल सकती है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:06 AM IST
Government bank jobs without exam
Government bank jobs without exam

Government Bank Jobs without Exam: अक्सर जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो 100 में 1 प्रतिशत लोग होंगे जिन्हें परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने में कोई बड़ा टास्क न लगता हो, वरना तो परीक्षा देना और फिर नौकरी लगने लायक नंबर्स आएंगे भी या नहीं, इसका स्ट्रेस हर कोई लेना पसंद नहीं करता है. आमतौर पर बैंक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम एक भर्ती लेकर आए हैं जहां बिना किसी परीक्षा के बैंक में नौकरी लग सकती है. योग्य और उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी हासिल हो सकती है. हालांकि, ये नौकरी चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए है, आइए जानते हैं कि आपको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं?

किस बैंक में निकली सरकारी नौकरी?

इंडियन बैंक में ऑफिसर JMG स्केल-I और क्लर्क पदों पर भर्तियां निकली हैं. बिना परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार नौकरी हासिल कर सकते हैं. बस इसके लिए कुछ आवेदन से संबंधित शर्तें हैं. दरअसल, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंडियन बैंक में ये नई भर्तियां निकली हैं. खेल-कूद से संबंध रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

कब से कब तक आवेदन का मौका?

इंडियन बैंक में ऑफिसर और क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन अपनानी होगी. 4 फरवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया चालू है. आवेदन करने के आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 26 साल है. आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 से 3 साल की छूट मिलेगी.

Indian Bank Vacancy 2026: किन योग्यता की जरूरत?

ऑफिसर JMG स्केल-I:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या उसी मान्यता की परीक्षा में पास. उम्मीदवार का स्पोर्ट्सपर्सन होना जरूरी है और शर्त है कि उसने खेल में देश को प्रदर्शित किया हो.

क्लर्क:- 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राज्य जूनियर नेशनल या नेशनल गेम्स में राज्य को प्रदर्शित किया हो. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज टीम में मेंबर या फिर इंटर यूनिवर्सिटी में टॉप 3 पोजीशन पर रहने वाले भी योग्य हैं.

Indian Bank Recruitment: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाएं.
  2. इसके बाद Current Openings सेक्शन का चयन करें जहां लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा.
  3. उसमें भर्ती से संबंधित लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें.
  4. फिर से लॉगिन करें और फिर आप एक नए पेज पर जाएंगे.
  5. इसके बाद https://ibpsreg.ibps.in/ पेज पर री-डायरेक्ट हो जाएंगे.
  6. फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करें.
  7. इसके बाद स्क्रिन पर फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  8. मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और फिर फॉर्म को जमा कर दें.
  9. दस्तावेजों को सब्मिट करने के अलावा आवेदन फीस भी जमा कर दें.
  10. इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें और चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

क्या है चयन प्रक्रिया

बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ चयन प्रक्रिया होगी. इसमें स्क्रीनिंग, स्पोर्ट्स ट्रायल और इंटरव्यू शामिल है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट- indianbank.bank.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Ind-US ट्रेड डील का अमेरिका जाकर पढ़ने या नौकरी करने वाले भारतीयों पर क्या असर?

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

Indian Bank Recruitment

