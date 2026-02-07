बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... बैंक में निकली नई भर्ती, आवेदन से लेकर योग्यता तक यहां जानिए सब कुछ

Government Bank Jobs without Exam: इंडियन बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया अपनाने के बाद ऑफर लेटर आपके हाथ में हो सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे सरकारी बैंक में नौकरी मिल सकती है?
Government Bank Jobs without Exam: अक्सर जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो 100 में 1 प्रतिशत लोग होंगे जिन्हें परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने में कोई बड़ा टास्क न लगता हो, वरना तो परीक्षा देना और फिर नौकरी लगने लायक नंबर्स आएंगे भी या नहीं, इसका स्ट्रेस हर कोई लेना पसंद नहीं करता है. आमतौर पर बैंक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम एक भर्ती लेकर आए हैं जहां बिना किसी परीक्षा के बैंक में नौकरी लग सकती है. योग्य और उम्मीदवारों को बैंक में नौकरी हासिल हो सकती है. हालांकि, ये नौकरी चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए है, आइए जानते हैं कि आपको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं?
इंडियन बैंक में ऑफिसर JMG स्केल-I और क्लर्क पदों पर भर्तियां निकली हैं. बिना परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार नौकरी हासिल कर सकते हैं. बस इसके लिए कुछ आवेदन से संबंधित शर्तें हैं. दरअसल, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंडियन बैंक में ये नई भर्तियां निकली हैं. खेल-कूद से संबंध रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
इंडियन बैंक में ऑफिसर और क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन अपनानी होगी. 4 फरवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया चालू है. आवेदन करने के आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 26 साल है. आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 से 3 साल की छूट मिलेगी.
ऑफिसर JMG स्केल-I:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या उसी मान्यता की परीक्षा में पास. उम्मीदवार का स्पोर्ट्सपर्सन होना जरूरी है और शर्त है कि उसने खेल में देश को प्रदर्शित किया हो.
क्लर्क:- 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने राज्य जूनियर नेशनल या नेशनल गेम्स में राज्य को प्रदर्शित किया हो. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज टीम में मेंबर या फिर इंटर यूनिवर्सिटी में टॉप 3 पोजीशन पर रहने वाले भी योग्य हैं.
बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ चयन प्रक्रिया होगी. इसमें स्क्रीनिंग, स्पोर्ट्स ट्रायल और इंटरव्यू शामिल है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट- indianbank.bank.in पर अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं.
