Indian Bank Recruitment 2025: इंडियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

Indian Bank Recruitment 2025 Notification: इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 171 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है.
Indian Bank Specialist Officer Recruitment 2025: बैंक में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडियन बैंक (Indian Bank) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के कुल 171 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 23 साल और अधिकतम आयु 36 साल निर्धारित किया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इतनी मिलेगी सैलरी
स्केल- II : 64,820 से 93,960 रुपये प्रति महीने
स्केल- III : 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने
स्केल-IV : 1,02,300 से 1,20,940 रुपये प्रति महीने
चयन प्रक्रिया
शॉर्टलिस्टिंग
लिखित परीक्षा
इंटरव्यू
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और काम करने का अनुभव होना चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
