नीली वर्दी पहनने का सपना होगा सच! इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती का ऐलान; 11 लाख का सेवा निधि पैकेज और 48 लाख का बीमा

indian navy agniveer recruitment 2026: इंडियन नेवी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है. इस भर्ती के तहत सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट (SSR), मैट्रिक रिक्रूट (MR) और SSR मेडिकल असिस्टेंट पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. नौसेना ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना 10 मार्च 2026 को जारी की है. ये सूचना इंडियन नेवी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर मिल जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 मार्च 2026 से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा. आवेदन शुल्क 550 रुपये तय किया गया है. इसके साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी जोड़ा जाएगा. शुल्क का भुगतान उम्मीदवार नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं. अगर आवेदन करते समय किसी तरह की गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का भी मौका दिया जाएगा. इसके लिए सुधार विंडो 10 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में जरूरी बदलाव कर सकेंगे.

इन पदों के लिए योग्यता भी अलग-अलग तय की गई है. अग्निवीर SSR और MR पदों के लिए अविवाहित पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि SSR मेडिकल असिस्टेंट पद के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे. आयु सीमा भी प्रशिक्षण बैच के मुताबिक निर्धारित की गई है. 01/2027 बैच के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच हुआ हो. वहीं 02/2027 बैच के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए.

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फॉर्म भरने के लिए कितनें प्रतिशत अंक होने चाहिए?

शैक्षणिक योग्यता भी पद के मुताबिक अलग रखी गई है. SSR पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है. 12वीं में गणित और भौतिकी विषय होना चाहिए. साथ ही कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या दो साल का व्यावसायिक कोर्स भी मान्य होगा. MR पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है. जबकि SSR मेडिकल असिस्टेंट पद के लिए 10वीं और 12वीं में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए.

खाली पदों के मुताबिक कटऑफ तय किया जाएगा

भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी INET 2026 आयोजित किया जाएगा. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसका आयोजन मई 2026 में संभावित है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा. दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच शामिल होगी. अलग-अलग राज्यों में खाली पदों के मुताबिक कटऑफ तय किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों के पास NCC C सर्टिफिकेट या स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होगा और वे आवेदन के समय सही दस्तावेज अपलोड करेंगे, उन्हें INET परीक्षा से छूट मिल सकती है.

कितनी होगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा के आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण दिया जाएगा. 01/2027 बैच का प्रशिक्षण दिसंबर 2026 में शुरू होने की संभावना है. वहीं 02/2027 बैच का प्रशिक्षण मई 2027 में शुरू हो सकता है. अग्निपथ योजना के तहत चयनित अग्निवीरों को पहले साल में लगभग 30 हजार रुपये मासिक पैकेज मिलेगा. चार साल की सेवा के दौरान यह राशि धीरे-धीरे बढ़ेगी. सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपये का टैक्स फ्री सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा. इसके अलावा 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा.

SSR मेडिकल असिस्टेंट पद के लिए प्रशिक्षण के शुरुआती समय में लगभग 14,600 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को रक्षा वेतन मैट्रिक्स के लेवल 3 में रखा जाएगा. इसमें वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक हो सकता है. इसके साथ हर महीने 5,200 रुपये का मिलिट्री सर्विस पे और महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. अग्निवीरों की सेवा अवधि चार साल तय की गई है. इस दौरान उन्हें भारतीय नौसेना अधिनियम 1957 के तहत नियुक्त किया जाएगा. हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. जरूरत पड़ने पर मेडिकल छुट्टी भी दी जा सकती है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पूरी आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ लें. इससे भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी.

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