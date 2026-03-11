Advertisement
भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती! 10वीं-12वीं पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से से शुरू होंगे आवेदन

भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती! 10वीं-12वीं पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से से शुरू होंगे आवेदन

भारतीय नौसेना ने अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. इस भर्ती के तहत Agniveer SSR, Agniveer MR और SSS (Medical) Sailor पदों पर भर्ती की जाएगी. उम्मीदवार 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

 

Last Updated: Mar 11, 2026, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती! 10वीं-12वीं पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से से शुरू होंगे आवेदन

भारतीय नौसेना ने अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के जरिए कई पदों पर युवाओं को मौका दिया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च 2026 से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लें. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी.

सुधार के लिए भी मिलेगा मौका
नौसेना की ओर से बताया गया है कि आवेदन जमा करने के बाद अगर किसी उम्मीदवार से फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का भी मौका दिया जाएगा. इसके लिए 10 अप्रैल और 11 अप्रैल 2026 को करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इन दो दिनों के दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं.

मई में हो सकती है परीक्षा
इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा मई 2026 में होने की संभावना है. हालांकि परीक्षा की सटीक तारीख बाद में घोषित की जाएगी. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का परिणाम जून 2026 में जारी किए जाने की उम्मीद है.

अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. Agniveer MR पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. Agniveer SSR पद के लिए 12वीं कक्षा में गणित और फिजिक्स विषय होना जरूरी है. इसके अलावा तीन साल का डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनके भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. वहीं Agniveer SSR (Medical) Sailor पद के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.

आयु सीमा की जानकारी नोटिफिकेशन में
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए उम्र की शर्तें भी अलग-अलग रखी गई हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें.

लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट होगा
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. फिजिकल टेस्ट में दौड़, स्क्वैट्स, पुश-अप्स और सिट-अप्स जैसे शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे. इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं आवेदन
इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को 550 रुपये परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और अपडेट के लिए समय-समय पर Indian Navy की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

यह भी पढ़ें: Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में 3200 से ज्यादा भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई; ये है प्रोसेस

 

