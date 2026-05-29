Indian Navy Vacancy 2026: बीटेक कैडेट एंट्री के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास को भारतीय नौसेना में नौकरी मौका!

Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, इंडियन नेवी में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 10+2 (बी.टेक) कैडेट एंट्री जनवरी 2027 भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारतीय नौसेना में 29 मई 2026 से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

यहां पर कुल 60 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 30 पोस्ट खाली हैं. आइए भारतीय नौसेना में बी.टेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत निकली भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी सब्जेक्ट्स में कम से कम 70% अंक से पास होने वाले Add Zee News as a Preferred Source

कक्षा 10वीं या 12वीं में कम से कम 50% अंक से पास होने वाले

JEE (Main) परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र

कहां से करें आवेदन?

भारतीय नौसेना की ओर से 10+2 (बी.टेक) कैडेट एंट्री जनवरी 2027 भर्ती के तहत आवेदन शुरू कर दिया गया है. जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर उम्मीदवारों को जाना होगा. जहां जाकर सरल स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे करें भारतीय नौसेना में आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Online e-application' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. यहां पर फॉर्म नजर आएगा जिसमें मांगी जा रही सभी जानकारी को दर्ज करना होगा. कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट की डिटेल्स भी एंटर करनी होगी. इसके बाद JPG/TIFF फॉर्मेट में दस्तावेजों को सब्मिट करें. आखिर में फॉर्म को भी जमा कर दें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

कैसे होगा चयन?

भारतीय नौसेना में 10+2 (बी.टेक) कैडेट एंट्री स्कीम के तहत उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का SSB इंटरव्यू लिया जाएगा. इसके बाद क्वालीफाई उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होगा जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा. लिस्ट में नाम शामिल होने वाले उम्मीदवारों का चयन होगा.

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