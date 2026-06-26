Indian Navy SSC Recruitment 2026: क्या आपका सपना भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का है? अगर हां, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत 275 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात ये है कि इस भर्ती के जरिए युवा भारतीय नौसेना में कमीशंड ऑफिसर बनने का अवसर हासिल कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
भारतीय नौसेना में SSC ऑफिसर भर्ती अभियान के तहत 25 जून 2026 से आवेदन शुरू हो चुका है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. अलग-अलग शाखाओं के लिए इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं. उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, SSB इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अगर आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले पात्रता, जरूरी तारीखें, चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका जरूर जान लें.
इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा, राष्ट्रीयता और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी.
अधिकांश पदों के लिए BE/B.Tech में कम से कम 60% अंक जरूरी हैं, जबकि कुछ शाखाओं में पोस्टग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है.
फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन के पात्र हैं, लेकिन शर्ते है कि वो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले अपनी डिग्री का प्रमाण पत्र जमा कर दें.
सबसे पहले भारतीय नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'SSC Officer Recruitment 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कर लें जिसके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करना होगा.
स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म शो होगा उसमें सभी मांगी गई डिटेल्स को दर्ज करें.
अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड कर दें.
फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें या PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसमें सफलता हासिल करने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फाइल मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों का नाम जारी किया जाएगा जिन्हें इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला (केरल) में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा जिसके बाद भारतीय नौसेना में SSC ऑफिसर पद पर नियुक्त किया जाएगा.