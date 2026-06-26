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Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने का मौका, 260+ पदों पर भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर पदों पर भर्ती का आवेदन फॉर्म जारी कर दिया गया है. योग्य अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:08 AM IST
Indian Navy Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनने का मौका, 260+ पदों पर भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
Image Credit: Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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