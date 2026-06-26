Indian Navy SSC Recruitment 2026: क्या आपका सपना भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का है? अगर हां, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है. भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत 275 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात ये है कि इस भर्ती के जरिए युवा भारतीय नौसेना में कमीशंड ऑफिसर बनने का अवसर हासिल कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.