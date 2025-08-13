Indian Navy Recruitment Drive 2025: नौसेना में 10वीं पास के लिए निकली 1266 पदों पर नई भर्ती, फौरन चेक करें फॉर्म भरने की डेट
Aug 13, 2025
Indian Navy Recruitment Drive 2025: भारतीय नौसेना ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए नई भर्ती का लेटेस्ट अपडेट आया है.  इंडियन नेवी ने सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड की 1200 से ज्यादा वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे. भर्ती का नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, आवेदन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.gov.in पर शुरू होंगे. जिसके लिए आप आज यानी 13 अगस्त 2025 से अप्लाई कर सकते हैं. 

Indian Navy Vacancy 2025 Apply: कुल वैकेंसी

इंडियन नेवी ने यह भर्ती स्किल्ड ट्रेड्समैन ग्रुप सी के लिए निकाली हैं. किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है. यह डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं...

Puch AI: 200000 तक स्टाइपेंड! बिना किसी डिग्री के AI कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस

ट्रेड्स वैकेंसी

ट्रेड्स वैकेंसी
सहायक 49
सिविल वर्क्स
17
इलेक्ट्रिकल 172
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो 50
पैटर्न मेकर/माउल्डर/फाउंड्रीमेन
09
हील इंजन 121
इंस्ट्रूमेंट 09
मशीन 56
मैकेनिकल सिस्टम 79
मैकेट्रॉनिक्स 23
मेटल 217
मिलराइट 28
Ref &AC 17
शिप ब्लिडिंग 228
वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स 49
कुल 1266

Indian Navy Tradesman Eligibility: योग्यता

इस लेटेस्ट वैकेंसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास के साथ इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए. इसके साथ ही अभ्यार्थियों ने संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की हो या मैकेनिक या समकक्ष ट्रेड में अगर आपने आर्मी नेवी या एयरफोर्स में 2 साल काम किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं.

Bhartiya Sena Bharti 2025: सैलरी

आयुसीमा-18 से 25 वर्ष. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार विशेष छूट मिलेगी.

सैलरी- जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, इंडस्ट्रियल पे स्केल- लेवल 2 19900-63200/- रुपये सैलरी मिलेगी.

चयन प्रक्रिया- लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा पैटर्न- जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूट, इंग्लिश लैंग्वेज

कैसे करें आवेदन?

- आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाएं.

अब होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं. यहां Civilian Tradesman Skilled 2025 के लिंक में जाएं.

- पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें. फिर साइट पर लॉगइन करके मांगी गई जानकारी भर दें.

- फोटो, हस्ताक्षर आदि डॉक्यूमेंट्स सही साइज में अपलोड करें.

- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें.

UPSC एग्जाम पास किए बिना सरकारी नौकरी चाहिए? 1,100 से ज्यादा पदों को भरने की हो रही तैयारी

 

 

इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

