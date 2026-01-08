भारत से किया नर्सिंग कोर्स, विदेश में चाहिए नर्स की नौकरी? देने होंगे ये टेस्ट और प्रोसेस अपनाना भी जरूरी

Nurse Jobs in USA: 12वीं के बाद ज्यादातर छात्रों के लिए पसंदीदा कोर्स में से एक नर्सिंग कोर्स होता है. भारत में बीएससी की पढ़ाई के बाद नर्सिंग कोर्स पूरा होता है. इस डिग्री को हासिल करने वाले नर्स की नौकरी हासिल कर सकते हैं. भारतीय छात्रों के बीच नर्सिंग कोर्स को अपनाने वालों की संख्या हजारों में होती है. कई का सपना होता है कि उनकी नौकरी भारत की जगह विदेश में लग जाए या फिर काफी साल से भारत में नौकरी करने के बाद वो अपना करियर ऑप्शन विदेश में तलाश रहे होते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो कई देश हैं जहां भारतीय नर्स की काफी डिमांड होती है.

अमेरिका में नर्स की नौकरी

कई देशों में से एक अमेरिका है और यहां अगर नर्स की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ योग्यता का होना जरूरी है. कुछ शर्तों को पूरा करने पर नर्स की नौकरी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए एक टेस्ट देना होता है और कुछ प्रोसेस को अपनाना होता है.

किन योग्यताओं की जरूरत?

भारत के मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज से डिग्री लेना जरूरी है.

भारत में नर्स के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी.

न्यूनतम 2 साल का नर्सिंग के काम में अनुभव होना जरूरी.

IELTS जैसे परीक्षा में पास होना जरूरी.

अमेरिका में नर्स जॉब के लिए शर्तें

भारतीय अगर नर्स की नौकरी अमेरिका में करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कैसी है ये साबित करने के लिए IELTS टेस्ट देना होगा. इस परीक्षा में पास होने के साथ योग्यता वाले उम्मीदवार अमेरिका में नर्स जॉब का सोच सकते हैं. यहां नौकरी करने से पहले नर्सिंग अकेमिडक डॉक्यूमेंट या फिर डिग्री समेत नर्स के तौर पर काम के एक्सपीरियंस को CGFNS इंटरनेशनल से मूल्यांकन करवाना होगा. इसके बाद ही आपको अमेरिका में नर्स की नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा.

देना होगा CGFNS क्वालीफाइंग परीक्षा

CGFNS क्वालीफाइंग परीक्षा में शामिल होना जरूरी होगा. कई अमेरिकी राज्य हैं जहां दूसरे देश की नर्सों को लाइसेंस देने से पहले CGFNS क्वालीफाइंग परीक्षा देनी होती है. इसमें पास होने के बाद वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं. नर्सिंग लाइसेंस परीक्षा में पास होने के बाद रास्ता आसान हो जाता है.

नर्सिंग लाइसेंस के बाद नौकरी पक्की!

अमेरिका में कुछ राज्यों की ओर से नर्सिंग लाइसेंस दिया जाता है. सभी राज्यों की अपनी-अपनी शर्तें भी होती हैं. नेशनल काउंसिल लाइसेंस एग्जामिनेशन फॉर रजिस्टर्ड नर्स (NCLEX-RN) परीक्षा को पास करने के बाद अमेरिका में नर्सिंग का लाइसेंस मिलता है. इसके बाद एक परीक्षा राज्यों द्वारा लाइसेंस के लिए करवाई जाती है जिसमें पास होने के बाद नौकरी के लिए योग्य कहलाएंगे. किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. जॉब देने और स्पांसर करने के लिए अगर अस्पताल या नर्सिंग होम तैयार हो जाए तो उनके द्वारा वर्क वीजा की याचिका दायर की जाएगी. वर्क वीजा हासिल होने के बाद नर्सिंग एग्जाम और नौकरी के लिए अमेरिका जा सकते हैं.

कितनी मिलती है सैलरी?

अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के अनुसार अमेरिका में आमतौर पर एक नर्स की सालाना सैलरी 84 लाख रुपये तक होती है. वर्क एक्सपीरियंस के साथ सैलरी में बढ़ोतरी होती है. 1 करोड़ रुपये सालाना या उससे अधिक सैलरी हो सकती है.

