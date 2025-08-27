IOCL Engineer Recruitment 2025: इंडियन ऑयल ने 1,60,000 रुपये तक की सरकारी नौकरी में निकाली भर्ती, जानें कैसे, कौन और कब तक कर सकेगा आवेदन?

IOCL Engineer Recruitment 2025: क्या आप भी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर एक इंजीनियर हैं तो शायद आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ चुका है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इंजीनियर की भर्ती का ऐलान किया गया है. एक शॉर्ट नोटिस के जरिए जानकारी दी गई है कि वो संगठन में स्नातक इंजीनियर की भर्ती निकली है. विज्ञापन संख्या IOCL/CO-HR/Rectt/2025/01 के तहत इसकी सूचना मिली है. आइए जानते हैं कि पद पर निकली भर्ती के लिए आवेदन कैसे, कब और कहां से करना है? इसके अलावा कितने रुपये तक सैलरी मिल सकती है?

कब से कब तक आवेदन प्रक्रिया जारी?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार इंजीनियर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक पंजीकरण प्रक्रिया को अपना सकेंगे. हालांकि, सटीक जानकारी विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद मिलेगी. इस पद के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं.

कहां से कर सकेंगे आवेदन?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट- iocl.com पर जाकर इलेक्ट्रिकल और इंट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग स्नातक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाम या ईमेल आईडी को दर्ज कर दिए गए फॉर्म को भरना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और इस तरह से आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. जल्द इसका विस्तृत सूचना को जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद अधिक डिटेल्स हासिल कर सकेंगे.

कितनी होगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुताबिक केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती निकाली है. सिलेक्ट हो जाने वालों को हर महीने 50 हजार रुपये से 1,60,000 रुपये तक के बीच हर महीने सैलरी दी जाएगी. हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस पद पर कितनी भर्ती निकली है. इसके बारे में जल्द ही विस्तृत सूचना आने पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

