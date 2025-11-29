IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बंपर वैकेंसी, 12वीं पास 2755 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन

IOCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अलग-अलग रीजन में अप्रेंटिस के 2755 पदों पर 12 से 24 महीने के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए के आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com या अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर निर्धारित लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन रीजन में 2755 पदों पर निकली वैकेंसी

गुजरात रिफाइनरी - 583 पद

पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स - 707 पद

मथुरा रिफाइनरी - 189 पद

बरौनी रिफाइनरी - 313 पद

हल्दिया रिफाइनरी - 216 पद

डिगबोई रिफाइनरी - 110 पद

पारादीप रिफाइनरी - 413 पद

बोंगाईगांव रिफाइनरी - 142 पद

गुवाहाटी रिफाइनरी - 82 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, संबंधित पद अनुसार डिप्लोमा और ITI की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर लें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

