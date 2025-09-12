IOB Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1 लाख तक होगी सैलरी

IOB SO Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 127 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री 60 प्रतिशत अंक के साथ संबंधित क्षेत्र में होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता और अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 24 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर निकली भर्ती,जल्दी करें आवेदन,इतनी होगी सैलरी

आवेदन शुल्क

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC/EWS - 1000 रुपये

SC/ST/PWD - 175 रुपये

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

MMGS II - 64,820 से 93,960 रुपये प्रति महीने

MMGS III - 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने

परीक्षा पैटर्न

परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे. परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी. बता दें, परीक्षा को क्वालीफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 35% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 30% अंक लाने होंगे.

क्वेश्चन पैटर्न

सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या कुल अंक टाइम ड्यूरेशन इंग्लिश लैंग्वेज 25 25 30 मिनट जनरल अवेयरनेस 25 25 30 मिनट प्रोफेशनल नॉलेज 50 50 60 मिनट टोटल 100 100 2 घंटे

ऐसे करें आवेदन