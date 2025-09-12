IOB Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1 लाख तक होगी सैलरी
Advertisement
trendingNow12919505
Hindi Newsनौकरी

IOB Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1 लाख तक होगी सैलरी

IOB Specialist Officers Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 127 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 अक्टूबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IOB Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1 लाख तक होगी सैलरी

IOB SO Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 127 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री 60 प्रतिशत अंक के साथ संबंधित क्षेत्र में होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता और अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 24 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर निकली भर्ती,जल्दी करें आवेदन,इतनी होगी सैलरी

आवेदन शुल्क
ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

  • जनरल/OBC/EWS - 1000 रुपये 

  • SC/ST/PWD - 175 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा 

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी 

  • MMGS II - 64,820 से 93,960 रुपये प्रति महीने 

  • MMGS III - 85,920 से 1,05,280 रुपये प्रति महीने

परीक्षा पैटर्न
परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 अंकों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे. परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी. बता दें, परीक्षा को क्वालीफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 35% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 30% अंक लाने होंगे. 

क्वेश्चन पैटर्न

सब्जेक्ट प्रश्नों की संख्या कुल अंक टाइम ड्यूरेशन
इंग्लिश लैंग्वेज 25 25 30 मिनट 
जनरल अवेयरनेस 25 25 30 मिनट 
प्रोफेशनल नॉलेज 50 50 60 मिनट
टोटल  100 100 2 घंटे

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाएं.

  • होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों के दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 350 पदों पर निकली भर्ती, आज से शुरू हुआ आवेदन,इतनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IOB SO Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
;