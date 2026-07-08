/IOB Apprentice Bharti 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक; इस सरकारी बैंक में भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Indian Overseas Bank Recruitment 2026: ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन उसके लिए अनुभव की भी मांग की जाती है इसलिए ऐसा कुछ तलाश रहे हैं जहां काम सीखने का मौका मिल जाए और किसी अनुभव की मांग न हो? अगर ऐसा है और बैंक सेक्टर में कुछ तलाश रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है जिसके तहत 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के 750 पदों पर भर्ती निकाली है जिनमें अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 232, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 247, एसटी के लिए 63 और एससी के लिए 176 पद खाली हैं. ऐसे उम्मीदवार जो बैंक का काम सीखना या अनुभव हासिल करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. इस नई भर्ती के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में योग्य आवेदकों को चुना जाएगा.
इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.bank.in पर जा सकते हैं. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है. चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा और पास होने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य माने जाएंगे. उम्मीद है कि 2 अगस्त 2026 को इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है.
IOB अप्रेंटिस भर्ती के लिए किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल उम्र तय की गई है. अधिक जानकारी और विस्तार से योग्यता के बारे में जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
सबसे पहले से NATS या NAPS पर जाकर पंजीकृत करना होगा. अगर यहां रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ या करना चाहते हैं तो beep.bfsissc.com पर जा सकते हैं. इसके अलावा www.bfsissc.com पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. यहां से आवेदन पत्र शो हो जाएगा और सभी डिटेल्स और आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
चयनित उम्मीदवारों को बैंक अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान ब्रांच कैटेगिरी के अनुसार तय किया गया स्टाइपेंड मिलेगा. मेट्रो शहर के ब्रांच में हर महीने 15,500 रुपये, अर्बन क्षेत्र में हर महीने 14,500 रुपये और सेमी अर्बन या रूरल में 14000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.