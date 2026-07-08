Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /IOB Apprentice Bharti 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक; इस सरकारी बैंक में भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

IOB Apprentice Bharti 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक; इस सरकारी बैंक में भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Indian Overseas Bank Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है. दरअसल, इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है जिसके तहत 750 पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:46 PM IST
IOB Apprentice Bharti 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक; इस सरकारी बैंक में भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
Image Credit: Indian Overseas Bank Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
160 KMPH की रफ्तार...शोएब अख्तर का World Record तोड़ेगा ये भारतीय तेज गेंदबाज?
Ashok Sharma15 min ago
2
Bank Recruitment15 min ago
3
Delhi building collapse16 min ago
4
Karnaprayag news23 min ago
5
Delhi news43 min ago