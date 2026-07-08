/IOB Apprentice Bharti 2026: उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक; इस सरकारी बैंक में भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Indian Overseas Bank Recruitment 2026: ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन उसके लिए अनुभव की भी मांग की जाती है इसलिए ऐसा कुछ तलाश रहे हैं जहां काम सीखने का मौका मिल जाए और किसी अनुभव की मांग न हो? अगर ऐसा है और बैंक सेक्टर में कुछ तलाश रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है जिसके तहत 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.