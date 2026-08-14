/Indian Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 1000 से ज्यादा पद खाली; कितनी मिलेगी सैलरी?

Indian Railway ICF Vacancy 2026: आज के समय सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब, ज्यादातर विभागों में वर्क एक्सपीरिएंस जरूर मांगते हैं जिसके आधार पर सैलरी पैकेज दिया जाता है. वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास काम का अनुभव नहीं होता है तो उनकी तलाश में अक्सर ऐसी जगह की वैकेंसी रहती है जहां फ्रेशर्स को भी काम करने का मौका दिया जाता है. अगर आप भी उन युवाओं में से एक हैं तो एक अच्छी खबर है. अप्रेंटिसशिप के तहत काम क अनुभव हासिल कर सकते हैं. भारतीय रेलवे की कोच फैकट्री में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है.
इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों को 10वीं के अंकों के आधार पर रखा जा सकता है. इंडियन रेलवे की ये अप्रेंटिस भर्ती फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए भी है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना कर अप्लाई कर सकते हैं. काम का अनुभव या ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसशिप एक अच्छा मौका है.
इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैकट्री के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 1010 पदों पर भर्ती निकाली गई है. बिना किसी लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों का चयन सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा. 10वीं के अंकों के तहत मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. इस भर्ती को फ्रेशर्स के अलावा एक्स-आईटीआई उम्मीदवारों के लिए निकाला गया है.
इंडियन रेलवे में फ्रेशर्स के लिए निकली अप्रेंटिस भर्ती के तहत इंटीग्रल कोच फैकट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है, जहां से आवेदन कर सकते हैं. आप इस डायरेक्ट लिंक (Integral Coach Factory) पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
अप्रेंटिसशिप में सेलेक्शन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कोविड के दौरान 10वीं पास की है या फिर कक्षा 9वीं और 10वीं की अर्धवार्षिक मार्कशीट है तो उसमें स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए. अगर आवेदन करने वाले दो उम्मीदवारों के अंक जैसे हैं तो ऐसी स्थिति में जिसकी उम्र ज्यादा है उसका चयन पहले किया जाता है.
अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल होनी चाहिए. अधिकतम उम्र 24 साल तक होनी चाहिए. जबकि, नॉन आईटीआई और फ्रेशर्स के लिए न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 22 साल तक होनी चाहिए. ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को 3 साल से 10 साल की छूट मिल सकेगी.
रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि तक उम्मीदवारों को स्टाइपेंड दिया जाएगा. जो फ्रेशर्स 10वीं पास आउट होंगे उन्हें 8200 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा और 12वीं पास को 9600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. जबकि, एक्स-आईटीआई- नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को 9600 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. पहले साल जितना स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद दूसरे साल में 10 प्रतिशत ज्यादा बढ़कर स्टाइपेंड दिया जाएगा.