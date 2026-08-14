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Indian Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 1000 से ज्यादा पद खाली; कितनी मिलेगी सैलरी?

Indian Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 10वीं की मार्कशीट देखी जाएगी. इस सरकारी नौकरी के लिए कौन आवेदन कर सकता है? कितनी सैलरी मिलेगी? आइए भर्ती से जुड़ी सभी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 14, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:45 AM IST
Indian Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 1000 से ज्यादा पद खाली; कितनी मिलेगी सैलरी?
Image Credit: Railway Vacancy 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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