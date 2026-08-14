/Indian Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 1000 से ज्यादा पद खाली; कितनी मिलेगी सैलरी?

Indian Railway ICF Vacancy 2026: आज के समय सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब, ज्यादातर विभागों में वर्क एक्सपीरिएंस जरूर मांगते हैं जिसके आधार पर सैलरी पैकेज दिया जाता है. वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास काम का अनुभव नहीं होता है तो उनकी तलाश में अक्सर ऐसी जगह की वैकेंसी रहती है जहां फ्रेशर्स को भी काम करने का मौका दिया जाता है. अगर आप भी उन युवाओं में से एक हैं तो एक अच्छी खबर है. अप्रेंटिसशिप के तहत काम क अनुभव हासिल कर सकते हैं. भारतीय रेलवे की कोच फैकट्री में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है.