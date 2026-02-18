रेलवे में ट्रेन ड्राइवर बनना है? ALP से सीनियर लोको पायलट तक सैलरी कितनी? जानिए भत्ते और फ्री सुविधाओं का पूरा गणित

भारतीय रेलवे में ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है. उनकी सैलरी पद और अनुभव के हिसाब से तय होती है. शुरुआत में इन-हैंड सैलरी करीब 35 से 45 हजार रुपये तक होती है, वहीं अनुभव बढ़ने पर यह 80 हजार से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी पहुंच सकती है. वेतन के साथ कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है?

रेलवे में लोको पायलट के तीन मुख्य स्तर होते हैं और हर स्तर पर वेतन अलग होता है. सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 19,900 रुपये होती है. भत्तों को जोड़ने के बाद इन-हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 45,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है.

बता दें, इसके बाद सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट का पद आता है. इस स्तर पर बेसिक सैलरी करीब 35,000 रुपये से शुरू होती है. कुल मिलाकर हर महीने 55,000 से 75,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

वहीं सबसे ऊंचा स्तर सीनियर लोको पायलट का होता है जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं. अनुभव बढ़ने के साथ उनकी सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है. इसके अलावा ओवरटाइम और रात की ड्यूटी के अलग से पैसे मिलते हैं.

सैलरी में कौन-कौन से भत्ते जुड़ते हैं?

लोको पायलट की कमाई सिर्फ बेसिक वेतन तक सीमित नहीं होती है, इसके साथ महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवरटाइम का पैसा भी मिलता है. इन सबको मिलाकर कुल आय काफी बढ़ जाती है.

रेलवे की तरफ से सुविधाएं

रेलवे अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं देता है. उन्हें और उनके परिवार को मुफ्त या रियायती रेल यात्रा मिलती है. जहां संभव हो वहां सरकारी आवास भी दिया जाता है. रेलवे अस्पतालों में मेडिकल सुविधा मिलती है. रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलता है.

काम कैसा होता है?

लोको पायलट की ड्यूटी शिफ्ट में होती है जिसमें दिन और रात दोनों शामिल हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में कई घंटे लगातार काम करना पड़ता है. जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है इसलिए अच्छी ट्रेनिंग और मेडिकल फिटनेस जरूरी होती है.

क्यों अच्छा विकल्प मानी जाती है ये नौकरी?

ट्रेन ड्राइवर की नौकरी सम्मान के साथ-साथ अच्छी आय देती है. समय के साथ प्रमोशन और वेतन दोनों बढ़ते हैं. जो लोग रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए लोको पायलट की नौकरी एक सुरक्षित और अच्छा विकल्प माना जाता है.

