Indian Railway Recruitment: रेलवे में 368 भर्ती के लिए बस 5 दिन बाकी, फटाफट करें आवेदन; कहीं निकल जाए मौका!

Indian Railway Recruitment: क्या आप भी भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं? अगर हां, तो इस मौके को हाथ जाने न दें और फटाफट की ओर से निकाली गई रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन कर दें. आइए इसका प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:08 AM IST
Indian Railway Recruitment: भारतीय रेलवे की ओर से रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की जा रही है. कुछ 368 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास बस कुछ ही दिन बाकी है. अगर लास्ट डेट से पहले आवेदन नहीं किया या आवेदन फीस नहीं भरी तो आपके हाथ से मौका जा सकता है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) द्वारा भर्ती की जाएगी जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा. आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2025 है. आइए आरआरबी रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए योग्यता, आवेदन शुल्क और प्रोसेस जानते हैं.

रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए?

  1. किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है.
  2. न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए.
  3. अधिकतम उम्र 33 साल तक चलेगी.
  4. आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट मिल सकती है.

कितनी है आवेदन फीस?

RRB रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती आवेदन फीस की बात करें तो 16 अक्टूबर 2025 तक फीस जमा कर सकते हैं. इसके बाद फॉर्म और शुल्क दोनों ही स्वीकार नहीं किया जाएगा. वर्ग के अनुसार आवेदन फीस अलग-अलग है. किसी भी वर्ग की महिला, एससी, पीएच और एसटी उम्मीदवार के लिए 250 रुपये आवेदन फीस है. जबकि, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सवर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. ऑनलाइन मोड के साथ पेमेंट की जाएगी. स्टेज 1 परीक्षा होने के बाद 500 शुल्क लेने वाले वर्गों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. जबकि, अन्य वर्ग जिन्होंने 250 रुपये दिए हैं उन्हें पूरा पैसा वापस मिल सकेगा.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

  1. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट- rrbapply.gov.in पर जा सकते हैं.
  2. होमपेज पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन शो होगा उसके जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.
  3. लॉगिन प्रक्रिया को अपनाने के बाद फॉर्म शो हो जाएगा.
  4. आवेदन पत्र में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  5. अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
  6. कन्फर्मेशन होने पर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और उसे डाउनलोड भी कर लें.

