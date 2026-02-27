रेलवे-आर्मी डील 2026! अग्निवीर और Ex-Servicemen की खुल गई किस्मत, जॉब पाने का सुनहरा मौका

Advertisement
Indian Railways और Indian Army के बीच एक नया समझौता हुआ है. इसके तहत अग्निवीर और पूर्व सैनिकों को रेलवे में नौकरी के ज्यादा मौके मिलने वाले हैं. रेलवे जल्द ही 5,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों की भर्ती भी कर सकता है.

Feb 27, 2026
रेलवे और सेना ने मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया है. जिससे सेना से बाहर आने वाले जवानों को नौकरी के बेहतर मौके मिलने वाले हैं. यह कदम सिविल और मिलिट्री के बीच बेहतर तालमेल को भी मजबूत करने में बहुत ही सहायक हो सकता है.

रिटायरमेंट के बाद नौकरी में मदद
इस योजना के जरिए सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नई नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी. साथ ही उन्हें रेलवे में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी. इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा.

रिजर्वेशन का भी प्रावधान
रेलवे में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षण भी तय किया गया है. लेवल-2 और उससे ऊपर की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% और लेवल-1 में 20% आरक्षण रखा गया है. वहीं अग्निवीरों के लिए लेवल-2 और उससे ऊपर में 5% और लेवल-1 में 10% आरक्षण दिया गया है.

5000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों की भर्ती
रेलवे ने बताया है कि वह 5000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करेगा. इसका मकसद खाली पदों को जल्दी भरना और अनुभवी लोगों को काम देना है.

पहले भी दी गई हैं कई नौकरियां
रेलवे की मानें तो साल 2024 और 2025 में कुल 14788 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए थे. इससे साफ है कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है.

देश के विकास से भी जुड़ा कदम
यह पहल सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है बल्कि इससे देश के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. अनुभवी सैनिकों को नई जिम्मेदारी मिलेगी और वे देश की सेवा में अलग तरह देश की सेवा कर सके. सरकार की इस पहल का मकसद सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नई नौकरी दिलाना और उन्हें सिविल जीवन में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करना है. इसके लिए रेलवे और सेना ने मिलकर एक खास योजना तैयार की है.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

