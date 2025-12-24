Advertisement
ITI Recruitment 2025: यंग प्रोफेशनल्स के सैकड़ों पदों पर बंपर वैकेंसी, 35 साल वाले फटाफट करें आवेदन, 60 हजार तक होगी मंथली सैलरी

ITI Recruitment 2025: यंग प्रोफेशनल्स के सैकड़ों पदों पर बंपर वैकेंसी, 35 साल वाले फटाफट करें आवेदन, 60 हजार तक होगी मंथली सैलरी

ITI Recruitment 2025 Vacancy: इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (ITI) लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल्स के विभिन्न 215 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट itiltd.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:25 PM IST
ITI Recruitment 2025: यंग प्रोफेशनल्स के सैकड़ों पदों पर बंपर वैकेंसी, 35 साल वाले फटाफट करें आवेदन, 60 हजार तक होगी मंथली सैलरी

ITI Recruitment 2025 Notification: बेहतर सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (ITI) लिमिटेड ने यंग प्रोफेशनल्स के विभिन्न 215 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट itiltd.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 215 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • YP - ग्रेजुएट (प्रोजेक्ट) - 20 पद

  • YP - टेक्नीशियन ((प्रोजेक्ट) - 19 पद

  • YP - ऑपरेटर ((प्रोजेक्ट) - 12 पद

  • YP - ग्रेजुएट ((प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) - 04 पद

  • YP - ग्रेजुएट (IS&IT) - 02 पद

  • YP - तकनीशियन (IS&IT) - 02 पद

  • YP - ग्रेजुएट (कंप्यूटर.लैब) - 02 पद

  • विभिन्न ग्रेजुएट/तकनीशियन रोल्स (केमिस्ट्री/केमिकल इंजीनियरिंग/टेस्टिंग) - 14 पद

  • YP - ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक/फिटर) - 30 पद

  • YP - ग्रेजुएट (TSTL) - 05 पद

  • YP - तकनीशियन - 23 पद

  • YP - ऑपरेटर  - 29 पद

  • YP - जेनेलिस्ट (HR) - 15 पद

  • YP - ग्रेजुएट (मार्केटिंग) - 10 पद

  • YP - जेनेलिस्ट (मार्केटिंग) - 10 पद

  • YP - जेनेलिस्ट (फाइनेंस) - 10 पद

  • YP - ऑफिशियल लैंग्वेज - 04 पद

एजुकेशनल क्ववालि फिरकेश

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद और डोमेन अनुसार BE/B.Tech/MBA/PG/डिप्लोमा/ITI/ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी

  • YP - ग्रेजुएट : 60,000 रुपये प्रति महीने 

  • YP - तकनीशियन/ जेनेलिस्ट / ऑफिशियल लैंग्वेज : 35,000 रुपये प्रति महीने 

  • YP - ऑपरेटर : 30,000 रुपये प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्टिंग 

  • ग्रुप डिस्कशन (GD)

  • पर्सनल इंटरव्यू (PI)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट itiltd.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. (यदि लागू हो)

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

