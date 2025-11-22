IB MTS Recruitment: खुफिया विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती आवेदन शुरू, 362 पदों के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Intelligence Bureau Multitasking Staff Recruitment: इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है फटाफट से आवेदन कर दें. दरअसल, खुफिया विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ (MTS) पद के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. कुल 362 पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मल्टीटास्किंग स्टाफ पद भर्ती के लिए 22 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं. 14 दिसंबर 2025 से इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है. इस पद भर्ती के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है? आवेदन प्रक्रिया क्या है? आइए फटाफट जान लेते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए 10वीं पास या इसके समकक्ष कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बस इसका सर्टिफिकेट भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 साल या 25 साल तक है वो इस भर्ती आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकता है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 14 दिसंबर 2025 के आधार पर होगी. आरक्षित उम्मीदवार को नियम के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

आवेदन फीस कितनी है?

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क कुल 650 रुपये है जिसमें परीक्षा की फीस 100 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 550 रुपये होगी. जबकि, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं होगी.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो या गृह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन शो हो जाएगा. वेबसाइट पर ‘IB MTS Recruitment 2025’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें अपना नाम, जन्मतिथि आदि डिटेल्स से रजिस्टर करें. स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा इसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

लिखित परीक्षा के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. हर महीने 18000 रुपये से 56,900 रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

