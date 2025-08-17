IB Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो 4987 पदों पर 10वीं पास युवाओं की करेगा भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें अप्लाई
Advertisement
trendingNow12884696
Hindi Newsनौकरी

IB Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो 4987 पदों पर 10वीं पास युवाओं की करेगा भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें अप्लाई

IB Recruitment 2025 Notification: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने 10वीं पास युवाओं के सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 4987 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IB Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो 4987 पदों पर 10वीं पास युवाओं की करेगा भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें अप्लाई

Intelligence Bureau Recruitment 2025: भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में नौकरी कर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आईबी ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है. ऐसे में जो युवा सरकारी नौकरी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई, 2025 से ही शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज यानी 17 अगस्त, 2025 है. इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई नहीं किया है, वो जल्दी करें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका चला जाएगा. 

योग्यता
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 10वीं पास युवाओं के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 4987 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान और बोर्ड से 10वीं की डिग्री होना जरूरी है. वहीं, कैंडिडेट्स के पास स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगा. कैडिडेट्स के आयु की गणना 17 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 650 रुपये और SC, ST और अन्य आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा. 

LIC में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी,आज से शुरू हुआ आवेदन,इतनी होगी सैलरी 

चयन प्रक्रिया
पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं के साथ इंटरव्यू और अन्य प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया या अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट्स जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

सैलरी
पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल 3 के अनुसार, 21700 रुपये से 69100 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है. इसके साथ ही उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन-
उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

NABARD में टेक्निकल सुपरवाइजर के 63 पदों पर निकली भर्ती, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IB Recruitment 2025

Trending news

धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
;