IB Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो 4987 पदों पर 10वीं पास युवाओं की करेगा भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, जल्दी करें अप्लाई

Intelligence Bureau Recruitment 2025: भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में नौकरी कर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आईबी ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है. ऐसे में जो युवा सरकारी नौकरी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई, 2025 से ही शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज यानी 17 अगस्त, 2025 है. इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई नहीं किया है, वो जल्दी करें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका चला जाएगा.

योग्यता

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 10वीं पास युवाओं के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 4987 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन करने वाले युवाओं के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान और बोर्ड से 10वीं की डिग्री होना जरूरी है. वहीं, कैंडिडेट्स के पास स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगा. कैडिडेट्स के आयु की गणना 17 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 650 रुपये और SC, ST और अन्य आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

चयन प्रक्रिया

पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का चयन टियर 1 और टियर 2 परीक्षाओं के साथ इंटरव्यू और अन्य प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया या अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट्स जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

सैलरी

पद के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल 3 के अनुसार, 21700 रुपये से 69100 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है. इसके साथ ही उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन-

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

