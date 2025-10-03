IB Security Assistant Answer Key 2025: कब तक जारी होगी आंसर-की? यहां जानें तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

Intelligence Bureau Security Assistant Answer Key 2025: क्या आप भी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा के आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो जल्द ही आंसर-की मिल जाएगी जिसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे, आइए जानते हैं कैसे?
IB Security Assistant Answer Key 2025 Download Process: इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. ये एग्जाम कुल 4987 पदों पर SA यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट पद भर्ती के लिए की गई थी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे. आईबी एसए टियर 2 एग्जाम में बैठने के लिए क्वालीफाई उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टाइप परीक्षा देनी होगी जिसमें ट्रांसलेशन भी शामिल होगा. वहीं, बात करें खुफिया विभाग के सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 एग्जाम की उत्तर कुंजी की तो इसे जल्द जारी किया जा सकता है, आइए जानते हैं कि कब तक आंसर-की जारी होगी? कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे?
IB SA Answer Key 2025: कब तक होगी जारी?
इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 एग्जाम की आंसर-की को कब तक जारी किया जाएगा, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बता दें कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना है. 7 से 10 अक्टूबर के बीच IB SA Answer Key को जारी किया जा सकता है. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर डेट की पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, जारी हो जाने के बाद आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.
IB SA Answer Key 2025: कैसे करें डाउनलोड?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि खुफिया विभाग परीक्षा की ये प्रोविजनल आंसर-की होगी. किसी सवाल के जवाब पर कोई संदेह हो तो उम्मीदवार द्वारा आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है. इसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. इसके बाद टियर 1 सिक्योरिटी असिस्टेंट के परिणाम का ऐलान भी होगा. लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जा सकते हैं.
