Advertisement
trendingNow12946642
Hindi Newsनौकरी

IB Security Assistant Answer Key 2025: कब तक जारी होगी आंसर-की? यहां जानें तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

Intelligence Bureau Security Assistant Answer Key 2025: क्या आप भी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा के आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो जल्द ही आंसर-की मिल जाएगी जिसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे, आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IB Security Assistant Answer Key 2025: कब तक जारी होगी आंसर-की? यहां जानें तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

IB Security Assistant Answer Key 2025 Download Process: इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा 29 और 30 सितंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. ये एग्जाम कुल 4987 पदों पर SA यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट पद भर्ती के लिए की गई थी. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार दूसरे चरण के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे. आईबी एसए टियर 2 एग्जाम में बैठने के लिए क्वालीफाई उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टाइप परीक्षा देनी होगी जिसमें ट्रांसलेशन भी शामिल होगा. वहीं, बात करें खुफिया विभाग के सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 एग्जाम की उत्तर कुंजी की तो इसे जल्द जारी किया जा सकता है, आइए जानते हैं कि कब तक आंसर-की जारी होगी? कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे?

IB SA Answer Key 2025: कब तक होगी जारी?

इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टियर 1 एग्जाम की आंसर-की को कब तक जारी किया जाएगा, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बता दें कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना है. 7 से 10 अक्टूबर के बीच IB SA Answer Key को जारी किया जा सकता है. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर डेट की पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, जारी हो जाने के बाद आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

IB SA Answer Key 2025: कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- mha.gov.in पर जाना होगा.
  2. होम पेज पर डाउनलोड करने के लिए लिंक शो हो जाएगा.
  3. ‘IB Security Assistant Answer Key 2025’ पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा.
  4. यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करना होगा.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर IB SA आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट शॉ हो जाएगी.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि खुफिया विभाग परीक्षा की ये प्रोविजनल आंसर-की होगी. किसी सवाल के जवाब पर कोई संदेह हो तो उम्मीदवार द्वारा आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है. इसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. इसके बाद टियर 1 सिक्योरिटी असिस्टेंट के परिणाम का ऐलान भी होगा. लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां! त्योहारों के दौरान घर बैठे भी कर सकेंगे एक्स्ट्रा कमाई; जानें वर्क फ्रॉम होम के जॉब आइडियाज

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IB Security Assistant Answer Key

Trending news

होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
;