नौकरी

Interview Tips: नौकरी से पहले इंटरव्यू का रहता है स्ट्रेस? न हो परेशान, काम आ सकता है ‘7-38-55’ फॉर्मूला, जानें क्या है ये?

Job Interview Crack Tips: प्रतियोगिता परीक्षा तो दे दी और पास भी हो गए लेकिन जब बात आई इंटरव्यू क्रैक करने की तो पहले ही फेल होने का डर सताने लगा है? या आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो 7-38-55 का फॉर्मूला काम का साबित हो सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:13 AM IST
Interview Tips: नौकरी से पहले इंटरव्यू का रहता है स्ट्रेस? न हो परेशान, काम आ सकता है ‘7-38-55’ फॉर्मूला, जानें क्या है ये?

Job Interview Crack Tips: अक्सर लोगों के लिए समस्या तब खड़ी हो जाती है जब वो एग्जाम में तो पास हो जाते हैं लेकिन उनके लिए इंटरव्यू को क्लीयर करना एक बड़ी चुनौतियों की तरह हो जाता है. रिजेक्शन का डर सिर पर इस कदर चढ़ा हुआ होता है कि आगे कदम बढ़ाने से भी पैर लड़खड़ाने लगते हैं. इस तरह से आत्मविश्वास का कमजोर सिर्फ नकामयाबी नहीं बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोकता है. अगर आप भी उनमें से हैं जिनके लिए इंटरव्यू सबसे बड़ा टास्क है तो एक ट्रिक आपके लिए काम की साबित हो सकती है. एक भारतीय इंटरप्रेन्योर की ओर से 7-38-55 फॉर्मूला बताया गया है जो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काम का साबित हो सकता है.

काम है 7-38-55 फॉर्मूला!

भारतीय उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने सोशल मीडिया अकाउंट लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने 7-38-55 फॉर्मूला के बारे में बताया है. ये फॉर्मूला जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए काम का बताया जा रहा है. इस पोस्ट के दौरान आप जान सकते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है. कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के आधार पर 7-38-55 फार्मूला होता है जिसे जान लेने के बाद इंटरव्यू को क्रैक करना आसान हो सकता है.

क्या होता है 7-38-55 फॉर्मूला?

7-38-55 को कम्युनिकेशन साइकोलॉजी का फॉर्मूला भी कहा जाता है जिसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मेहराबियन की ओर से दिया गया था. इस दौरान उन्होंने पाया कि बोलकर और बिना बोले संकेतों में भी टकराव होता है. बोलने के साथ जो संकेत दिखते हैं वो कम्युनिकेशन साइकोलॉजी का हिस्सा ही होते हैं. उदाहरण के लिए किसी ने पूछा- ‘आप कैसे हो?’ चेहरा दुखी और सामने वाला बोले- ‘मैं ठीक हूं’ ऐसे में भले ही वो व्यक्ति खुश क्यों न हो सामने वाले को दुखी का संकेत मिलता है. बातचीत के दौरान बॉडी लैंग्वेज का खास रोल होता है.

कैसे दिखें आत्मविश्वासी?

इंटरव्यू में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास से भरपूर दिखना. अगर ऐसा सामने वालों को महसूस नहीं होता है तो आप का कम कॉन्फिडेंस लक्ष्य से दूर कर सकता है. इंटरव्यू के दौरान की गई छोटी-छोटी गलतियां आपको नकामयाबी दिला सकती है. खुद को आत्मविश्वासी दिखाने के लिए जरूरी है कि आप जहां जाएं और सोच लें कि वो जगह आपकी ही है और यहां के लिए नए नहीं है, घबराहट अपने आप गायब हो सकती है.

ये गलतियां हैं इंटरव्यू में फेल होने की वजह

इंटरव्यू के दौरान कुछ गलतियों को अलग-अलग प्रतिशत में बांटा गया है. आंकड़ों की मानें तो इंटरव्यू के समय ज्यादातर लोग 30 प्रतिशत गलती ये कर बैठते हैं कि वो सही से हाथ नहीं मिलाते हैं. जबकि, 67% ठीक से आई कॉन्टेक्ट नहीं करना, 40% बैठने का तरीका सही से नहीं अपनाना और 45% ये होता है कि शरीर या हाथ को ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाते हैं.

क्या है ‘7-38-55’ फॉर्मूला?

  • 7 का मतलब है कि 7% हिस्सा- नौकरी इंटरव्यू में क्या कहते हैं वो निर्भर करता है.
  • 38 का मतलब है कि 38% हिस्सा- आप इंटरव्यू के दौरान किस लहजे, कॉन्फिडेंस और साफ तरीके से बोलते हैं.
  • 55 का मतलब है कि 55% हिस्सा- इंटरव्यू के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. आप किस पोस्चर, चेहरे के हाव भाव के साथ बोल रहे हैं.

सबसे ज्यादा अहम है 55%

7 और 38 प्रतिशत के बाद भी अगर इंटरव्यू क्रैक न हुआ हो तो इसका अर्थ है कि आपने 55 प्रतिशत हिस्से में गलती की है. नौकरी न मिलने की वजह 55 हो सकता है. इसलिए ध्यान रखें कि नौकरी इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और पोस्चर आदि का ध्यान रखना होगा. इस तरह से आपके लिए इंटरव्यू को क्रैक करना आसान हो सकेगा.

