IOB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

IOB Apprentice Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अप्रेंटिस के 750 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी पद के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in. पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज 10 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2025 तय की गई है. इसलिए जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

योग्यता

जारी पद के लिए वो उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी भी मान्य प्राप्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है.

5 ऐसी नई स्किल्स जो आपको 2025 में दिला सकती हैं मोटा पैकेज, आज से ही शुरू करें सीखना

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल तय किया गया है. वहीं, आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन रिटन एग्जाम, क्षेत्रीय भाषा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चुने गए उम्मीदवारों को 10 से 15 हजार रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड दी जाएगी.

विदेश में कम पैसों में पढ़ाई करने के 5 तरीके, ये रही स्कॉलरशिप की पूरी लिस्ट

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में 18% जीएसटी के साथ करना होगा.

जनरल/OBC/EWS - 800 रुपए

SC/ST/महिला - 600 रुपए

PWS - 400 रुपए

एग्जाम पैटर्न

IOB भर्ती लिखित परीक्षा में चार विषयों से 100 अंक के 100 सवाल पूछे जाएंगे. जिसमें- जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 सवाल, जनरल इंग्लिश से 25 सवाल, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 25 सवाल और कंप्यूटर या विषय ज्ञान से 25 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की समय सीमा 90 मिनट होगी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन-

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा पहले वहा लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें.

उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें.

फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

CBSE का एलान, किताबें खोल एग्जाम दे सकेंगे 9वीं के छात्र,क्या है Open Book असेसमेंट?