IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 537 पदों पर वैकेंसी, 18 सितंबर से पहले करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन
IOCL Recruitment 2025 Notification: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के 537 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर 18 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:48 PM IST
IOCL Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के अलग-अलग 537 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन पदों पर निकली भर्ती 

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस (मैकेनिकल)

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल)

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस (टेलीकॉमनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन)

  • ट्रेड अप्रेंटिस (असिस्टेंट - हुमन रिसोर्स)

  • ट्रेड अप्रेंटिस (अकाउंटेंट)

  • डेटा एंट्री ऑपरेटर (फ्रेश अप्रेंटिस)

  • डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर (स्किल सर्टिफिकेट होल्डर)

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है.  वहीं, योग्यता या अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों में से योग्य का चयन बिना लिखित परीक्षा के मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन करें.

  • NATS/NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद इंडियन ऑइल पाइपलाइन पोर्टल plapps.indianoilpipelines.in पर जाएं.

  • वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • फिर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद फार्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

IOCL Recruitment 2025

