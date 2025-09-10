IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 523 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

IOCL NR Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. आईओसीएल ने नॉर्दर्न रीजन में अप्रेंटिस के 523 अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com या अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर, 2025 से शुरू होंगे और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, विभिन्न पदों के लिए 12वीं पास, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से योग्य का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

