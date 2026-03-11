Advertisement
IOCL Recruitment 2026: आईओसीएल में 400 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ये है योग्यता और आवेदन प्रोसेस

IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से 400 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अप्रेंटिस भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है और आवेदन प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:23 PM IST
IOCL Apprentice Recruitment 2026 apply online

IOCL Apprentice Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ काम करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है. दरअसल, आईओसीएल में अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत आवेदन किया जा रहा है. ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आईओसीएल की ओर से भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत इस भर्ती अभियान को आईओसीएल के मार्केटिंग डिवीजन, पश्चिमी क्षेत्र की ओर से चलाया जा रहा है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईओसीएल अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च 2026 से शुरू है और 26 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं.

कुल 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 405 पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  • मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी.

  • आईटीआई या 12वीं पास या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले भी योग्य हैं.

आयु सीमा कितनी है?

आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल निर्धारित है. 28 फरवरी के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी और आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितने दिन की अप्रेंटिस ट्रेनिंग?

बिना लिखित परीक्षा के केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा प्री-इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार को योग्य माना जाएगा. आईओसीएस की ओर से कुल 12 महीने की अवधि के साथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक या योग्य उम्मीदवार को अप्रेंटिस भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के पोर्टल पर जाना होगा. यहां होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म शो होगा. उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दें. आखिर में फॉर्म को जमा करें और उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें. अधिक जानकारी या अन्य किसी अपडेट के लिए आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

