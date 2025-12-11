IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 509 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

Advertisement
IOCL Apprentices Recruitment 2025 Notification: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेटिश के विभिन्न 509 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 09 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:09 PM IST
IOCL Apprentices Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 509 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com/apprenticeships पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 509 पदों पर निकली वैकेंसी

  • टेक्निशियन अप्रेंटिस - 248 पद

  • ट्रेड अप्रेंटिस - 127 पद

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 107 पद

  • डाटा एंट्री ऑपरेटर - 27 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI/डिप्लोमा/ग्रेजुएशन/कक्षा 12वीं की डिग्री विषय के अनुसार होनी चाहिए.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com/apprenticeships पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

