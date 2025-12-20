IOCL Recruitment 2026: नॉन-एग्जीक्यूटिव के 394 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.5 लाख तक होगी सैलरी

Advertisement
IOCL Recruitment 2026 Vacancy: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने नॉन-एग्जीक्यूटिव के विभिन्न 394 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर 09 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:04 PM IST
IOCL Recruitment 2026 Notification: आज भी अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने नॉन-एग्जीक्यूटिव के विभिन्न 394 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाखर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 394 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (प्रोडक्शन) - 232 पद

  • जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (P&U) - 37 पद

  • जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (P&U-O&M) - 22 पद

  • JEA-IV / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (इलेक्ट्रिकल) - 12 पद

  • JEA-IV / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (मैकेनिकल) - 14 पद

  • JEA-IV / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 06 पद

  • जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट - 20 पद

  • जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (फायर & सेफ्टी) - 51 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग विषयों में 3 वर्षीय डिप्लोमा / B.Sc. / 10+2 के साथ सब-ऑफिसर कोर्स और डाक कोड के अनुसार अग्नि एवं सुरक्षा के लिए HMV लाइसेंस होना चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

  • स्किल/प्रोफिशिएंसी/फिजिकल टेस्ट (SPPT)

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC (NCL)/EWS - 300 रुपये 

  • अन्य सभी - नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 25,000 से 1,05,000 रुपये प्रति महीने होंगे.

ऐसे करें आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

