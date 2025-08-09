IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 475 पदों पर निकाली भर्ती, आज ही ऐसे करें आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी
Hindi Newsनौकरी

IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 475 पदों पर निकाली भर्ती, आज ही ऐसे करें आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

IOCL Recruitment 2025 Vacancy: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 475 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 सितंबर, 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें.

Aug 09, 2025
IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 475 पदों पर निकाली भर्ती, आज ही ऐसे करें आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

IOCL Apprentice Recruitment 2025: भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 475 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती साउथ रीजन के स्टेट तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में की जाएगी. जारी पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर, 2025 तय की गई है. इसलिए जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डे से पहले आवेदन कर दें.

इन पदों पर निकली वैकेंसी

  • ट्रेड अप्रेंटिस : 80 पद

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस : 95 पद

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 300 पद

योग्यता
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं की डिग्री के साथ ITI/NCVT सर्टिफिकेट/ संबंधित ब्रांच में 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा/ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से किसी भी एक स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आयु सीमा भी निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक, न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं, आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन उनके योग्यता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी.

इतनी होगी सैलरी
जारी पदों पर भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी 33,000 से 60,000 रुपए प्रति महीने होगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है. जिसमें- बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं बोर्ड मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड/ आधार कार्ड, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और ब्यू पेन सिग्नेचर फोटो, आदि.

ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • एक नया पेज खुलेगा वहां लॉगिन करें.

  • इसके बाद मांगे गए जानकारी को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद फॉर्म को एक बार चेक कर सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

