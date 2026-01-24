IOCL Vacancy 2026: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इंडियन ऑयल में 350+ भर्ती; जानिए योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रोसेस

IOCL Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना है और उसे पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में भर्तियां तलाशते हैं? अनुभव न होने के कारण नौकरी हासिल करने में दिक्कत हो रही है? तो ऐसे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. इंडियन ऑयल के साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. भारत सरकार की इस कंपनी ने पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां अप्रेंटिसशिप करके अनुभव हासिल करने के बाद नौकरी के लिए योग्य बन सकते हैं. आइए इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

IOCL Apprentice Vacancy 2026: आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में कुल 394 अप्रेंटिस वैकेंसी निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 तक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेड के लिए उम्मीदवार का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री या आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री डिप्लोमा और 12वीं में साइंस का होना जरूरी है.

ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल होनी चाहिए.

IOCL Vacancy 2026: कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं. उम्मीदवार चाहे तो राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वेबसाइट nats.education.gov.in पर जा सकते हैं. दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. ईमेल आईडी या फोन नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें. इसके बाद स्क्रीन पर आईओसीएल अप्रेंटिस में आवेदन के लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. सभी जानकारी भर देने के बाद मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें. आखिर में आवेदन शुल्क को जमा करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. भविष्य जरूरत के लिए आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

कैसे किया जाएगा चयन?

अपरेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का चयन12वीं या आईटीआई या डिप्लोमा या फिर डिग्री के अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कुल अवधि 12 महीने तक की होगी. अधिक जानकारी या अपरेंटिस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स- www.apprenticeshipindia.gov.in या nats.education.gov.in पर जा सकते हैं.

