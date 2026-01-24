Advertisement
trendingNow13084820
Hindi NewsनौकरीIOCL Vacancy 2026: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इंडियन ऑयल में 350+ भर्ती; जानिए योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रोसेस

IOCL Vacancy 2026: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इंडियन ऑयल में 350+ भर्ती; जानिए योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रोसेस

IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल की ओर से अपनी पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है. इसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iocl apprentice recruitment 2026 apply online
iocl apprentice recruitment 2026 apply online

IOCL Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना है और उसे पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में भर्तियां तलाशते हैं? अनुभव न होने के कारण नौकरी हासिल करने में दिक्कत हो रही है? तो ऐसे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. इंडियन ऑयल के साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. भारत सरकार की इस कंपनी ने पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां अप्रेंटिसशिप करके अनुभव हासिल करने के बाद नौकरी के लिए योग्य बन सकते हैं. आइए इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

IOCL Apprentice Vacancy 2026: आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में कुल 394 अप्रेंटिस वैकेंसी निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 तक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेड के लिए उम्मीदवार का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की डिग्री या आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री डिप्लोमा और 12वीं में साइंस का होना जरूरी है.
  • ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. 
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है.
  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 24 साल होनी चाहिए.

IOCL Vacancy 2026: कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.
  2. उम्मीदवार चाहे तो राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वेबसाइट nats.education.gov.in पर जा सकते हैं.
  3. दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.
  4. ईमेल आईडी या फोन नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर आईओसीएल अप्रेंटिस में आवेदन के लिंक शो होगा.
  6. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  7. सभी जानकारी भर देने के बाद मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें.
  8. आखिर में आवेदन शुल्क को जमा करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
  9. भविष्य जरूरत के लिए आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

कैसे किया जाएगा चयन?

अपरेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का चयन12वीं या आईटीआई या डिप्लोमा या फिर डिग्री के अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कुल अवधि 12 महीने तक की होगी. अधिक जानकारी या अपरेंटिस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स- www.apprenticeshipindia.gov.in या nats.education.gov.in पर जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Join Indian Air Force Bharti: 1 फरवरी तक मौका... भारतीय वायुसेना में एयरमैन की भर्ती, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

TAGS

IOCL recruitment

Trending news

देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल