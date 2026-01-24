IOCL Vacancy 2026: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इंडियन ऑयल में 350+ भर्ती; जानिए योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रोसेस

IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल की ओर से अपनी पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है. इसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
IOCL Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना है और उसे पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में भर्तियां तलाशते हैं? अनुभव न होने के कारण नौकरी हासिल करने में दिक्कत हो रही है? तो ऐसे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. इंडियन ऑयल के साथ काम करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. भारत सरकार की इस कंपनी ने पाइपलाइन डिवीजन के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां अप्रेंटिसशिप करके अनुभव हासिल करने के बाद नौकरी के लिए योग्य बन सकते हैं. आइए इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में कुल 394 अप्रेंटिस वैकेंसी निकली है. ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 तक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अपरेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का चयन12वीं या आईटीआई या डिप्लोमा या फिर डिग्री के अंकों के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कुल अवधि 12 महीने तक की होगी. अधिक जानकारी या अपरेंटिस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स- www.apprenticeshipindia.gov.in या nats.education.gov.in पर जा सकते हैं.
