Advertisement
trendingNow13055416
Hindi NewsनौकरीIOCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन मौका! 500+ पदों पर बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

IOCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन मौका! 500+ पदों पर बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

IOCL Recruitment 2025 Vacancy: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 501 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IOCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन मौका! 500+ पदों पर बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

IOCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी से अपने करियर की शानदार शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने ट्रेड, टेक्निशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के विभिन्न 501 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com या apprenticeships पोर्टल पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/यूनिवर्सिटी से मैट्रिक के साथ ITI से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा संबंधित पद अनुसार होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ITI Recruitment 2025: यंग प्रोफेशनल्स के सैकड़ों पदों पर बंपर वैकेंसी, 35 साल वाले फटाफट करें आवेदन, 60 हजार तक होगी मंथली सैलरी

चयन प्रक्रिया

  • मेरिट बेसिस 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल फिटनेस

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले ग्रेजुएट/टेक्नीशियन/ट्रेड पद के अनुसार संबंधित अप्रेंटिस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें. 

Trade Apprentice - ITI at NAPS portal (apprenticeshipindia.gov.in)
Trade Apprentice - Data Entry Operator at NAPS portal (apprenticeshipindia.gov.in)
Technician Apprentice - Diploma at NATS portal (nats.education.gov.in/student_register.php)
Graduate Apprentice at NATS portal (nats.education.gov.in/student_register.php)

  • इसके बाद NATS/NAPS पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करें.

  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चक कर सकते हैं. 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: CSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IOCL Recruitment 2025

Trending news

कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
digvijay singh
RSS ने नरेंद्र मोदी को PM... दिग्विजय सिंह ने पहले राहुल को दी सलाह, फिर लिया यूटर्न
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच