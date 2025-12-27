IOCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन मौका! 500+ पदों पर बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

IOCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी से अपने करियर की शानदार शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने ट्रेड, टेक्निशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के विभिन्न 501 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com या apprenticeships पोर्टल पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/यूनिवर्सिटी से मैट्रिक के साथ ITI से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा संबंधित पद अनुसार होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

मेरिट बेसिस

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले ग्रेजुएट/टेक्नीशियन/ट्रेड पद के अनुसार संबंधित अप्रेंटिस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें.

Trade Apprentice - ITI at NAPS portal (apprenticeshipindia.gov.in)

Trade Apprentice - Data Entry Operator at NAPS portal (apprenticeshipindia.gov.in)

Technician Apprentice - Diploma at NATS portal (nats.education.gov.in/student_register.php)

Graduate Apprentice at NATS portal (nats.education.gov.in/student_register.php)

इसके बाद NATS/NAPS पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.

सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करें.

भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

