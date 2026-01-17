IOCL Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 400+ पदों पर निकली वैकेंसी, 18 से 24 साल वाले तुरंत करें आवेदन

IOCL Apprentice Recruitment 2026: देश की प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने से अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने वेस्टर्न रीजन में टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के विभिन्न 405 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन पश्चिमी क्षेत्रों में 405 पदों पर निकली वैकेंसी

महाराष्ट्र - 179 पद Add Zee News as a Preferred Source

गुजरज - 69 पद

मध्य प्रदेश - 69 पद

गोआ - 22 पद

छत्तीसगढ़ - 22 पद

दादरा & नगर हवेली - 22 पद

दमन & दीव - 22 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी/बोर्ड से संबंधित पद अनुसार टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में ITI और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: MAHA TET Result 2025-26: महाराष्ट्र में TET परिणाम का ऐलान, ऐसे करें रिजल्ट चेक और फाइनल Answer Key डाउनलोड

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस टेस्ट

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले खुदको NAPS/NATS पोर्टल (ट्रेड अप्रेंटिस: apprenticeshipindia.gov.in / टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस nats.education.gov.in/student_register.php) पर रजिस्ट्रर करें.

इसके बाद IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती और वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026 OUT: 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी, cbse.nic.in से करें डाउनलोड