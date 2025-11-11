IPPB Recruitment 2025: 35 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी... 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती; जानें योग्यता, अप्लाई प्रोसेस और फीस

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है. 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन का तारीक और फीस जान लेते हैं.
IPPB Recruitment 2025: भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी में कई पदों पर भर्ती निकली है. 35 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार यहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जूनियर एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकली है. विभिन्न योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं. 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन की आखिरी डेट, आवेदन शुल्क, योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 300 से ज्यादा भर्ती
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 110 पद असिस्टेंट मैनेजर और 199 पद जूनियर एसोसिएट के खाली हैं. कुल 309 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 01 दिसंबर, 2025 है.
किन योग्यता की जरूरत?
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है. कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से पास होने चाहिए. आयु सीमा दोनों पदों के लिए अलग-अलग है. असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु 20 साल से 32 साल तक होनी चाहिए. जबकि, ऐसे उम्मीदवार जो जूनियर एसोसिएट पद भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आयु सीमा 20 साल से 35 साल के बीच होनी जरूरी है.
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी वर्ग के उम्मीदवार के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क है. असिस्टेंट मैनेजर या जूनियर एसोसिएट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इतने शुल्क चुकाना होगा.
क्या है आवेदन प्रोसेस?
