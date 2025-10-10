IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

IPPB GDS Recruitment 2025 Notification: बैंक में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 348 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, इस यह भर्ती 1 साल की अवधि के लिए की जा रही है, जिसे 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल तय किया गया है, जिसकी गणना 01.08.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 750 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

