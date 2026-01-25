IRCTC Recruitment 2026: रेलवे की बड़ी भर्ती! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर निकली वैकेंसी, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन

IRCTC Recruitment 2026 Notification: सरकारी की तैयारी के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के कुल 43 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, वे इस लेख में वैकेंसी से जुड़ी डेटेल्ड जानकारी चेक कर लें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आईआरसीटीसी में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार B.Sc. (हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन) या BBA/MBA (कुलिनरी आर्ट्स) या B.Sc. (होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग साइंस) या MBA (टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट) में होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

इतनी होगी सैलरी

जारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीने होगी. इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी मिलेंगे.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 21.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

SC/ST - 05 साल

OBC - 03 साल

PwBD - 10 साल

इस दिन यहां होगी वॉक-इन इंटरव्यू

भोपाल (मध्य प्रदेश) : 17 फरवरी, 2026 (मंगलवार) सुबह 10:30 से शाम 05:30 बजे तक (इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) - भोपाल, अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, 1100 क्वार्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462016).

मुंबई (महाराष्ट्र: 24 फरवरी, 2026 (मंगलवार) सुबह 10:30 से शाम 05:30 बजे तक (IRCTC वेस्ट जोन ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, तीसरी मंजिल, फोर्ब्स बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001).

पोरवोरिम (गोवा) : 27 फरवरी, 2026 (शुक्रवार) सुबह 10:30 से शाम 05:30 बजे तक (इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) - गोवा, ऑल्टो पोरवोरिम, बर्देज, पेन्हा डे फ्रैंका, गोवा - 403521).

अहमदाबाद (गुजरात) : 05 मार्च, 2026 (गुरुवार) सुबह 10:30 से शाम 05:30 बजे तक (इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) - अहमदाबाद, भाईजीपुरा चोकड़ी, PDPU रोड, एयरपोर्ट गांधीनगर हाईवे, गांधीनगर, गुजरात - 382426).

इतनी जमा करनी होगी सुरक्षा राशि

इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले 25,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी. वहीं, उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

