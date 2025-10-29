Advertisement
trendingNow12979731
Hindi Newsनौकरी

IRCTC Recruitment 2025: बिना एग्जाम पाएं सरकारी नौकरी! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

IRCTC Recruitment 2025 Vacancy: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा  वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IRCTC Recruitment 2025: बिना एग्जाम पाएं सरकारी नौकरी! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

IRCTC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी पाने की तैयारी और तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने साउथ जोन में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू होंगे और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट  irctc.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास UGC या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में फुल टाईम B.Sc / पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पाककला संस्थानों से BBA/MBA (पाक कला) / होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस में B.Sc / टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना भी जरूरी है. जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती के जरिए कॉन्ट्रेक्ट बेस पर 2 साल के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जीएगी, जिसे 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.10.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

  • वॉक-इन इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल फिटनेस टेस्ट

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30 हजार रुपए प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: BFUHS Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में 174 फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, तुरंत करें आवेदन

इस दिन यहां आयोजित किए जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू 

संस्थान  संस्थान का पता  वॉक इन इंटरव्यू तारीख
IHMCT, त्रिवेंद्रम (केरल) G.V. राजा रोड, कोवलम, त्रिवेंद्रम - 695527 08/11/25
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलुरु (कर्नाटक) शेषाद्री रोड, M S बिल्डिंग के पास, अंबेडकर विधि, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560001 12/11/25
 IHMCT & AN,चेन्नई (तमिलनाडु) CIT कैंपस, तिरामणी, चेन्नई - 600113 15/11/25
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, थुवाकुड़ी  तंजावुर रोड, थुवाकुड़ी, तमिलनाडु - 620015 18/11/25

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट irctc.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट का फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: ISRO SAC Recruitment 2025: 18 से 35 साल वालों के लिए इसरो में निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IRCTC Recruitment 2025

Trending news

कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश