IRCTC Recruitment 2025: बिना एग्जाम पाएं सरकारी नौकरी! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

IRCTC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी पाने की तैयारी और तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने साउथ जोन में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के 64 पदों भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू होंगे और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट irctc.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास UGC या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में फुल टाईम B.Sc / पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पाककला संस्थानों से BBA/MBA (पाक कला) / होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस में B.Sc / टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव होना भी जरूरी है. जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती के जरिए कॉन्ट्रेक्ट बेस पर 2 साल के लिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जीएगी, जिसे 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकेगा.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.10.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

वॉक-इन इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस टेस्ट

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30 हजार रुपए प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

इस दिन यहां आयोजित किए जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू

संस्थान संस्थान का पता वॉक इन इंटरव्यू तारीख IHMCT, त्रिवेंद्रम (केरल) G.V. राजा रोड, कोवलम, त्रिवेंद्रम - 695527 08/11/25 इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलुरु (कर्नाटक) शेषाद्री रोड, M S बिल्डिंग के पास, अंबेडकर विधि, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560001 12/11/25 IHMCT & AN,चेन्नई (तमिलनाडु) CIT कैंपस, तिरामणी, चेन्नई - 600113 15/11/25 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, थुवाकुड़ी तंजावुर रोड, थुवाकुड़ी, तमिलनाडु - 620015 18/11/25

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट irctc.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट का फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

