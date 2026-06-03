क्या इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर की नौकरी भी खतरे में? AI रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

Cognizant AI Report 2026: अब तक तो कंप्यूटर से संबंधित नौकरी करने वालों के लिए ही एआई खतरा बना हुआ था, लेकिन एक रिपोर्ट ने प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन की टेंशन बढ़ा दी है. उसमें बताया जा रहा है कि कैसे प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन की नौकरी एआई के कारण खतरे में पड़ सकती है. आइए एआई की नई रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है, जान लेते हैं.
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Cognizant AI Report 2026: पिछले कुछ सालों से एआई के आने के बाद से लोगों के लिए भले ही कुछ काम आसान हो गए होंगे लेकिन काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए ये एक खतरे की घंटी की तरह है. साल 2022 में OpenAI ने ChatGPT को पेश किया था और उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तेजी से पूरी दुनिया को बदलने का काम शुरू कर दिया. इसके बाद Google ने Gemini को पेश किया और फिर देखते ही देखते एआई का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति मच गई, मगर कुछ ही सालों में एआई लोगों के लिए समस्या भी बनने लगा. इसके कारण नौकरी, काम करने के तरीके और बिजनेस मॉडल तक प्रभावित होने लगे.
हाल ही में Cognizant द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में भी ऐसे दावे किए गए जिसे जानकर ब्लू कॉलर वर्कर्स भी चिंता में आ सकते हैं. जनरेटिव AI ने उम्मीद से कहीं पहले ही वर्कप्लेस पर बड़ा असर डालना शुरू कर दिया है और अब लगभग हर सेक्टर इसकी चपेट में आ रहा है. एआई दौर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इससे नौकरियां खत्म की जा रही हैं या उन्हें नए रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है.
Cognizant की नई रिपोर्ट कहा गया है कि करीब 93% नौकरियां अब AI-सक्षम मानी जा रही हैं. इसका मतलब ये है कि किसी न किसी हिस्से में AI टूल्स का इस्तेमाल संभव है. जहां पहले 9 साल में होने वाले बदलाव की बात की जाती थी, अब वो तीन साल में ही हो जाएगा. करीब 30% नौकरियों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. AI का असर पहले अनुमान से 30 प्रतिशत ज्यादा तेज है. 9 साल की बजाए दो साल में ही इन बदलावों को देखा जा सकता है.
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्लंबर या इलेक्ट्रिशियन जैसी नौकरियां भी एआई के कारण बदल जाएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान द्वारा किया जाने वाला फिजिकल काम एआई करेगा, बल्कि ये है कि डिजाइन, प्लानिंग, डायग्नोस्टिक्स और मेंटेनेंस जैसे काम AI की मदद से किए जा सकेंगे. रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा सकता है कि प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन जैसी नौकरियां खत्म नहीं होगी मगर उनके लिए स्किल अपग्रेड और वर्कफ्लो बदलाव हो सकता है.
AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लोगों के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के नए मौके भी सामने आ रहे हैं. आने वाले समय में वो लोग अधिक लाभ में रहेंगे जिनके पास AI की अच्छी समझ और अन्य तकनीकी कौशल होंगे. AI ऑपरेशन, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और सुपरविजन जैसे नए रोल्स तेजी से उभर रहे हैं. इसके अलावा, AI आधारित नए बिजनेस मॉडल और सेवाओं के विकास से हाई-स्किल नौकरियों की मांग भी बढ़ सकती है.
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