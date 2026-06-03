Advertisement
trendingNow13236784
Hindi Newsनौकरीक्या इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर की नौकरी भी खतरे में? AI रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

क्या इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर की नौकरी भी खतरे में? AI रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन

Cognizant AI Report 2026: अब तक तो कंप्यूटर से संबंधित नौकरी करने वालों के लिए ही एआई खतरा बना हुआ था, लेकिन एक रिपोर्ट ने प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन की टेंशन बढ़ा दी है. उसमें बताया जा रहा है कि कैसे प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन की नौकरी एआई के कारण खतरे में पड़ सकती है. आइए एआई की नई रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है, जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cognizant AI Report 2026
Cognizant AI Report 2026

Cognizant AI Report 2026: पिछले कुछ सालों से एआई के आने के बाद से लोगों के लिए भले ही कुछ काम आसान हो गए होंगे लेकिन काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए ये एक खतरे की घंटी की तरह है. साल 2022 में OpenAI ने ChatGPT को पेश किया था और उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तेजी से पूरी दुनिया को बदलने का काम शुरू कर दिया. इसके बाद Google ने Gemini को पेश किया और फिर देखते ही देखते एआई का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति मच गई, मगर कुछ ही सालों में एआई लोगों के लिए समस्या भी बनने लगा. इसके कारण नौकरी, काम करने के तरीके और बिजनेस मॉडल तक प्रभावित होने लगे.

हाल ही में Cognizant द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में भी ऐसे दावे किए गए जिसे जानकर ब्लू कॉलर वर्कर्स भी चिंता में आ सकते हैं. जनरेटिव AI ने उम्मीद से कहीं पहले ही वर्कप्लेस पर बड़ा असर डालना शुरू कर दिया है और अब लगभग हर सेक्टर इसकी चपेट में आ रहा है. एआई दौर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इससे नौकरियां खत्म की जा रही हैं या उन्हें नए रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है. 

AI रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

Cognizant की नई रिपोर्ट कहा गया है कि करीब 93% नौकरियां अब AI-सक्षम मानी जा रही हैं. इसका मतलब ये है कि किसी न किसी हिस्से में AI टूल्स का इस्तेमाल संभव है. जहां पहले 9 साल में होने वाले बदलाव की बात की जाती थी, अब वो तीन साल में ही हो जाएगा. करीब 30% नौकरियों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. AI का असर पहले अनुमान से 30 प्रतिशत ज्यादा तेज है. 9 साल की बजाए दो साल में ही इन बदलावों को देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन की नौकरी भी खतरे में?

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्लंबर या इलेक्ट्रिशियन जैसी नौकरियां भी एआई के कारण बदल जाएगी. इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान द्वारा किया जाने वाला फिजिकल काम एआई करेगा, बल्कि ये है कि डिजाइन, प्लानिंग, डायग्नोस्टिक्स और मेंटेनेंस जैसे काम AI की मदद से किए जा सकेंगे. रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा सकता है कि प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन जैसी नौकरियां खत्म नहीं होगी मगर उनके लिए स्किल अपग्रेड और वर्कफ्लो बदलाव हो सकता है.

नई नौकरियों के भी बढ़ेंगे अवसर

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ लोगों के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के नए मौके भी सामने आ रहे हैं. आने वाले समय में वो लोग अधिक लाभ में रहेंगे जिनके पास AI की अच्छी समझ और अन्य तकनीकी कौशल होंगे. AI ऑपरेशन, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और सुपरविजन जैसे नए रोल्स तेजी से उभर रहे हैं. इसके अलावा, AI आधारित नए बिजनेस मॉडल और सेवाओं के विकास से हाई-स्किल नौकरियों की मांग भी बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें- 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर करेगा केस स्टडी, सफलता का 'मॉडल' बने युवा क्रिकेटर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Blue collar jobsAI impact jobs​ Jobs

Trending news

TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 विधायकों के समर्थन से ऋतब्रत बने नेता विपक्ष
Mamata Banerjee
TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 विधायकों के समर्थन से ऋतब्रत बने नेता विपक्ष
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
Malviya Nagar fire
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
Annamalai
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च