ईरान-इजरायल युद्ध से पहले PM मोदी ने नेतन्याहू के साथ कर ली थी ये डील! भारतीयों को 5 साल में मिलेंगी 50000 नौकरियां

ईरान-इजरायल युद्ध से पहले PM मोदी ने नेतन्याहू के साथ कर ली थी ये डील! भारतीयों को 5 साल में मिलेंगी 50000 नौकरियां

इजरायल एक तरफ ईरान पर हमले कर रहा है वहीं दूसरा तरफ भारत ही ओर हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है. बता दें. इजरायल ने आने वाले 5 साल में 50,000 भारतीयों को नौकरी देने का फैसला किया है. इसका मतलब हर साल करीब 10,000 भारतीयों को वहां काम करने का मौका मिल सकता है. यह फैसला भारत और इजरायल के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूत कर सकता है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:42 PM IST
ईरान-इजरायल युद्ध से पहले PM मोदी ने नेतन्याहू के साथ कर ली थी ये डील! भारतीयों को 5 साल में मिलेंगी 50000 नौकरियां

नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में यह तय हुआ कि इजरायल अगले 5 साल में 50 हजार भारतीयों को नौकरी देगा. इससे हर साल करीब 10 हजार भारतीयों को वहां काम करने का मौका मिलेगा. दोनों नेताओं ने माना कि भारतीय कामगार इजरायल की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इससे दोनों देशों की दोस्ती भी मजबूत हो रही है. साथ ही हाई-टेक और नई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में भी भारतीयों के लिए मौके बढ़ाने की बात कही गई है.

अभी कितने भारतीय काम कर रहे हैं
अगस्त 2025 तक इजरायल में 20,000 से ज्यादा भारतीय काम कर रहे थे. इनमें से ज्यादातर लोग निर्माण और देखभाल के काम से जुड़े हैं. इन कामगारों की वजह से इजरायल में मजदूरों की कमी काफी हद तक पूरी हो रही है. 

नए सेक्टर में भी खुलेंगे मौके
अब सिर्फ मजदूरी ही नहीं, बल्कि डेटा साइंस, AI और हाई-टेक सेक्टर में भी भारतीयों के लिए मौके बढ़ाए जाएंगे. दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स को इन क्षेत्रों में ज्यादा अवसर दिए जाएं.

कामगारों की सुरक्षा पर खास ध्यान
भारत और इजरायल ने कामगारों की सुरक्षा, उनके अधिकार और बेहतर काम के माहौल को लेकर भी सहमति जताई है. नवंबर 2023 में हुए समझौते के तहत कामगारों की आवाजाही को आसान और सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है. साथ ही लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए नियमित बैठकें करने का फैसला लिया गया है.

किन-किन कामों में लगे हैं भारतीय
इजरायल में भारतीय कई तरह के काम कर रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा लोग बुजुर्गों की देखभाल का काम करते हैं. इसके अलावा हीरा व्यापार, आईटी सेक्टर और पढ़ाई कर रहे छात्र भी शामिल हैं.

भारत-इजरायल के लोगों का पुराना रिश्ता
एक इजरायली यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में यहूदियों का हजारों साल से स्वागत होता रहा है और वहां कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है. इजरायल में करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं. इनमें महाराष्ट्र, केरल और कोलकाता से गए लोग शामिल हैं. हाल के सालों में मिजोरम और मणिपुर से भी कुछ लोग वहां बसने गए हैं.

बता दें, अब आने वाले समय में और ज्यादा भारतीयों को इजरायल में काम करने का मौका मिल सकता है. यह फैसला उन लोगों के लिए खास है जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं. इससे भारत और इजरायल के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: SSC CHSL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है एसएससी सीएचएसएल टियर-1 रिजल्ट, ये है चेक और डाउनलोड करने का तरीका

 

