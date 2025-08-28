ISRO Recruitment 2025: इसरो में अप्रेंटिस के कई पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, 11 सितंबर से पहले करें आवेदन
नौकरी

ISRO Recruitment 2025: इसरो में अप्रेंटिस के कई पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, 11 सितंबर से पहले करें आवेदन

ISRO Recruitment 2025 Notification: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने अप्रेंटिस के 96 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 सितंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:09 PM IST
ISRO Recruitment 2025: इसरो में अप्रेंटिस के कई पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, 11 सितंबर से पहले करें आवेदन

ISRO Apprentice Recruitment 2025: भारत सरकार की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन) में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) इसरो ने अप्रेंटिस के 96 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट web.umang.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन 96 पदों पर निकली वैकेंसी

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 11 पद

  • डिप्लोमा (टेक्निशियन अप्रेंटिस) - 30 पद

  • डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस - 30 पद

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (जनरल स्ट्रीम) - 30 पद

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 9,000 रुपये प्रति महीने 

  • डिप्लोमा (टेक्निशियन अप्रेंटिस) - 8,000 रुपये प्रति महीने 

  • डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस - 8,000 रुपये प्रति महीने 

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (जनरल स्ट्रीम) - 9,000 रुपये प्रति महीने 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीई/बीटेक की डिग्री के साथ कम से कम 60 प्रतिशत अंक का होना जरूरी है. वहीं, योग्यता या अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे होगा चयन
विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से योग्य का चयन बिना लिखित परीक्षा के एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले NATS पोर्टल www.mhrdnats.gov.in पर जाकर एनरोलमेंट आईडी प्राप्त करें.

  • इसके बाद उमंग पोर्टल web.umang.gov.in के जरिये लॉग इन करें.

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां अप्लाई नाउ पर क्लिक करें.

  • इसके बाद मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट करें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

;