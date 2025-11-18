Advertisement
trendingNow13008294
Hindi Newsनौकरी

ISRO Vacancy 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, इसरो में सीधी भर्ती! जानें किन योग्यता की जरूरत और क्या है अप्लाई प्रोसेस?

ISRO Vacancy 2025: भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था इसरो में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है, आइए फटाफट योग्यता और अन्य डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO Vacancy 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, इसरो में सीधी भर्ती! जानें किन योग्यता की जरूरत और क्या है अप्लाई प्रोसेस?

ISRO IIRS JRF Vacancy 2025: क्या आप ऐसी जगह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं जहां अप्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा न ली जाए? अगर हां, तो आप भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा पास की है उन्हें इसरो में नौकरी हासिल करने का मौका दिया जा रहा है. इसरो के पहले सैटेलाइट सेंटर में भर्ती निकली है. इसके तहत जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए फटाफट से योग्यता और अन्य डिटेल्स जान लेते हैं.

कब से शुरू आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. इसके लिए एक्टिव लिंक को 21 नवंबर 2025 से जारी कर दिया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ISRO IIRS JRF Recruitment: किन योग्यता की जरूरत?

एमएससी/ एमई/ /एम.आर्क/ एमटेक/ एम.प्लान और CSIR UGC NET या GATE योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन का तरीका क्या है?

  1. सबसे पहले इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट- www.iirs.gov.in. पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. भर्ती से संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा.
  4. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करें और फिर आवेदन पत्र ओपन होगा.
  5. एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारियां दर्ज कर दें जो-जो मांगी जा रही हैं.
  6. लेटेस्ट तस्वीर और सिग्नेचर स्कैन कर अपलोड कर दें.
  7. आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

इन सरल तरीके से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- OHPC Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... मिलेगी 81,100 रुपये तक सैलरी; जानें योग्यता और आवेदन तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

ISRO Recruitment

Trending news

तीन साल से... बंगाल में बिहार वाला एक्सपेरिमेंट दोहराएगी भाजपा लेकिन तरीका अलग होगा
bjp bengal election
तीन साल से... बंगाल में बिहार वाला एक्सपेरिमेंट दोहराएगी भाजपा लेकिन तरीका अलग होगा
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
VIDEO: आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?