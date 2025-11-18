ISRO Vacancy 2025: नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, इसरो में सीधी भर्ती! जानें किन योग्यता की जरूरत और क्या है अप्लाई प्रोसेस?

ISRO IIRS JRF Vacancy 2025: क्या आप ऐसी जगह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं जहां अप्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई लिखित परीक्षा न ली जाए? अगर हां, तो आप भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा पास की है उन्हें इसरो में नौकरी हासिल करने का मौका दिया जा रहा है. इसरो के पहले सैटेलाइट सेंटर में भर्ती निकली है. इसके तहत जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए फटाफट से योग्यता और अन्य डिटेल्स जान लेते हैं.

कब से शुरू आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. इसके लिए एक्टिव लिंक को 21 नवंबर 2025 से जारी कर दिया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ISRO IIRS JRF Recruitment: किन योग्यता की जरूरत?

एमएससी/ एमई/ /एम.आर्क/ एमटेक/ एम.प्लान और CSIR UGC NET या GATE योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन का तरीका क्या है?

सबसे पहले इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट- www.iirs.gov.in. पर जाएं. होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. भर्ती से संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करें और फिर आवेदन पत्र ओपन होगा. एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारियां दर्ज कर दें जो-जो मांगी जा रही हैं. लेटेस्ट तस्वीर और सिग्नेचर स्कैन कर अपलोड कर दें. आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

इन सरल तरीके से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- OHPC Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... मिलेगी 81,100 रुपये तक सैलरी; जानें योग्यता और आवेदन तरीका