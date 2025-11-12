ISRO Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इसरो में बंपर वैकेंसी, सैलरी 92300 रुपये तक, आखिरी तारीख कल

ISRO Recruitment 2025 Notification: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के हाथ से एक शानदार मौका निकलने वाला है. इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC), अहमदाबाद ने टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ के विभिन्न 55 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 13 नवंबर, 2025 तय है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो बंद होने के बाद आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा.

इन 55 पदों पर निकली वैकेंसी

टेक्नीशियन ‘B’

फिटर - 04 पद

मशीनिस्ट - 03 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 15 पद

लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट - 02 पद

IT/ ICTSM/ITESM - 15 पद

इलेक्ट्रीशियन - 08 पद

रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग - 07 पद

फार्मासिस्ट ‘A’ - 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

टेक्नीशियन ‘B’ - मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से 10वीं और ITI की डिग्री होनी चाहिए.

फार्मासिस्ट ‘A’- फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 13.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, परीक्षा होने के बाद जनरल, OBC, EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और SC, ST, PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये वापस किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

इतनी होगी सैलरी

टेक्नीशियन ‘B’ - 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने

फार्मासिस्ट ‘A’ - 29,200 से 92,300 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

