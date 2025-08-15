ISRO Recruitment 2025: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन में कई पदों पर निकली भर्ती, 1.42 लाख तक होगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन
ISRO Recruitment 2025: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन में कई पदों पर निकली भर्ती, 1.42 लाख तक होगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन

ISRO LPSC Recruitment Vacancy 2025: इसरो ने टेक्निकल असिस्टेंट, सब ऑफिसर, आदि पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त, 2025 से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:49 PM IST
ISRO LPSC Recruitment 2025: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इसरो ने तिरुवनंतपुरम के समीप वलियमला और बेंगलुरु में स्थित एलपीएससी यूनिट के लिए विभिन्न 23 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 12 अगस्त से शुरू हो गई है और जरी पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2025 तय की गई है. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें. 

इन 23 पदों पर निकली वैकेंसी

  • टेक्निकल असिस्टेंट - 12 पद

  • सब ऑफिसर - 1 पद

  • टेक्नीशियन बी - 6 पद 

  • हैवी व्हीकल ड्राइवर ए - 2 पद

  • लाइट व्हीकल ड्राइवर ए - 2 पद 

योग्यता

टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं, अन्य पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आईटीआई की डिग्री और काम करने का अनुभव होना चाहिए. योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आवेदन करने वाले कैंडिडेट को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों के आयु की गणना 26 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. 

नौसेना में 10वीं पास के लिए निकली 1266 पदों पर नई भर्ती, चेक करें फॉर्म भरने की डेट

इतनी होगी सैलरी

जारी पदों के चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी अलग-अलग पे लेवल के अनुसार इस प्रकार होगी.

  • टेक्निकल असिस्टेंट - 44,900 - 1,42,400 रुपये

  • सब ऑफिसर - 35,400 - 1,12,400 रुपये

  • टेक्नीशियन बी - 21,700 - 69,100 रुपये

  • हैवी व्हीकल ड्राइवर ए - 19,900 - 63,200 रुपये

  • लाइट व्हीकल ड्राइवर ए - 19,900 - 63,200 रुपये

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा 80 मार्क्स और स्किल टेस्ट 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी. 

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा में 80 अंकों के लिए 80 मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जिसका समय सीमा 90 मिनट का होगा. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट ही आगे स्किल टेस्ट के लिए योग्य होंगे. बता दें, लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 80 में कम से 32 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 80 में 24 अंक प्राप्त करने होंगे. वहीं, स्किल टेस्ट में सफल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 100 में से 50 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 100 में से 40 अंक प्राप्त करने होंगे. 

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा. वहीं, आरक्षित वर्ग और महिलाओं को नियमानुसार आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर्स के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट lpsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पद के अनुसार लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें.

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर निकली भर्ती,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

