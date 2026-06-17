ISRO JRF Fellowship 2026: अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसरो की ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलुरु द्वारा प्रदान की जा रही है.
ये केंद्र सैटेलाइट तकनीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जहां अंतरिक्ष यानों की डिजाइनिंग, निर्माण, परीक्षण और लॉन्च के बाद उनके संचालन से जुड़े काम किए जाते हैं. इसके अलावा, यूआरएससी भविष्य के कई अंतरिक्ष मिशनों पर भी काम कर रहा है, जिनका हिस्सा बनने का अवसर इस फेलोशिप के माध्यम से मिल सकता है. आइए योग्यता, आवेदन प्रक्रिया से लेकर सब कुछ जानते हैं.
इसरो URSC JRF फेलोशिप 2026 के तहत कुल 17 पदों पर भर्ती की जाएगी. आवेदन की प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार 11 जुलाई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट apps.ursc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने URSC: 02:2026 विज्ञापन को जारी किया है जिसमें इसरो URSC JRF फेलोशिप 2026 भर्ती से संबंधित डिटेल्स हैं. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तक की है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों क अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी.
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, PCM, मटीरियल्स साइंस आदि से जुड़े विषय में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के अलावा अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड होने पर आवेदन कर सकते हैं. यहां फेलोशिप के लिए उम्मीदवार का NET, GATE या इनके बराबर किसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पास होना जरूरी है.
इसरो में जेआरएफ की फेलोशिप की अवधि 2 साल तक की होगी और काम अच्छा लगा या जरूरत होने पर इस अवधि में बढ़ोतरी भी हो सकती है. हालांकि, जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो भी किया तो कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. बात करें जेआरएफ को कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा तो हर महीने 37,000 रुपये दिए जाएंगे. सीनियर रिसर्च फेलो के दौरान हर महीने 42000 रुपये दिए जा सकते हैं. जेआरएफ पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है जिसके बाद उनका चयन हो सकता है.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apps.ursc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद JRF Fellowship पर क्लिक करें और संबंधित डिटेल्स जान लें.
JRF-E1, JRF-E2, JRF-E3 आदि में से जिस पद के लिए अप्लाई करना है, उसे चुनें.
लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी समेत अन्य डिटेल्स दर्ज करें.
अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
फॉर्म पूरा भरने के बाद प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और अपने पास सुरक्षित रख लें.