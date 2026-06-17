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ISRO Recruitment 2026: इसरो के JRF फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और पूरी डिटेल्स

ISRO JRF Fellowship 2026: अगर आप स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च कर इसरो के साथ काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. इसरो की ओर से जेआरएफ फेलोशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आइए सभी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:31 PM IST
ISRO Recruitment 2026: इसरो के JRF फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और पूरी डिटेल्स
Image Credit: ISRO Applications open for JRF Fellowship Program

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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