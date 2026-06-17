इसरो में जेआरएफ की फेलोशिप की अवधि 2 साल तक की होगी और काम अच्छा लगा या जरूरत होने पर इस अवधि में बढ़ोतरी भी हो सकती है. हालांकि, जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो भी किया तो कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. बात करें जेआरएफ को कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा तो हर महीने 37,000 रुपये दिए जाएंगे. सीनियर रिसर्च फेलो के दौरान हर महीने 42000 रुपये दिए जा सकते हैं. जेआरएफ पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है जिसके बाद उनका चयन हो सकता है.