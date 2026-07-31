ISRO Recruitment 2026: इसरो में 746 पदों पर भर्ती, 92 साइंटिस्ट बनने का मौका; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

ISRO Recruitment 2026: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. चंद्रयान-3 की सफलता, आदित्य-L1 मिशन, स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ओर से 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. इसरो की ओर से कुल 746 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को साइंटिस्ट बनने का भी मौका मिल रहा है. इसरो में 92 पद साइंटिस्ट और इंजीनियर पद के लिए भी खाली हैं, जबकि बाकी 654 पदों पर विभिन्न डिपार्टमेंट के स्टाफ की भर्ती की जाएगी.
आगामी सालों में भारत के स्पेस प्रोग्राम को गति देने की तैयारी में इस भर्ती का बड़ा योगदान हो सकता है. इसके माध्यम से नए साइंटिस्ट चुने जाएंगे और अन्य टेक्नोलॉजी समेत ऑफिसर पद पर भर्ती की जाएगी. नए सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेस स्टेशन और मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए भर्ती का अहम रोल हो सकता है क्योंकि इनके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है.
ऐसा नहीं है कि ISRO में सिर्फ वैज्ञानिक ही काम करते हैं, बल्कि किसी भी रॉकेट लॉन्च के पीछे इंजीनियर, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट, प्रशासनिक कर्मचारी, आईटी एक्सपर्ट और कई अन्य प्रोफेशनल मिलकर भी काम करते हैं. इसरो भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार, सबसे ज्यादा 92 पद साइंटिस्ट और इंजीनियर के खाली हैं. इसके अलावा अन्य पद प्रशासनिक स्टाफ और अप्रेंटिस के भी शामिल हैं.
|पोस्ट
|वैकेंसी
|साइंटिस्ट और इंजीनियर
|92
|इलेक्ट्रॉनिक्स
|34
|मैकेनिकल
|26
|कंप्यूटर साइंस
|13
|सिविल
|10
|इलेक्ट्रिकल
|4
|रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग
|2
|आर्किटेक्चर
|2
|असिस्टेंट
|113
|स्टेनोग्राफर
|10
|अपर डिवीजन क्लर्क
|22
|जूनियर पर्सनल असिस्टेंट
|81
|असिस्टेंट और एक ऑटोनॉमस संस्थान के लिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट
|17
|अप्रेंटिसशिप
|410
यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) बेंगलुरु में अप्रेंटिसशिप के 410 पद खाली हैं. इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास युवा आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. उम्मीदवारों को मौजूदा पदों के तहत 10,900 रुपये से 12,300 रुपये तक हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा लेकिन नौकरी पर रखें ये जरूरी नहीं है.