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ISRO Recruitment 2026: इसरो में 746 पदों पर भर्ती, 92 साइंटिस्ट बनने का मौका; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 746 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जिनमें 92 पद साइंटिस्ट/इंजीनियर के हैं, जबकि अन्य पद अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक कैटेगरी से संबंधित है. आइए इसरो भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया आदि जानकारी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:34 PM IST
ISRO Recruitment 2026: इसरो में 746 पदों पर भर्ती, 92 साइंटिस्ट बनने का मौका; जानें कौन कर सकता है आवेदन?
Image Credit: isro recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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