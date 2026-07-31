ISRO Recruitment 2026: इसरो में 746 पदों पर भर्ती, 92 साइंटिस्ट बनने का मौका; जानें कौन कर सकता है आवेदन?

ISRO Recruitment 2026: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. चंद्रयान-3 की सफलता, आदित्य-L1 मिशन, स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ओर से 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. इसरो की ओर से कुल 746 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को साइंटिस्ट बनने का भी मौका मिल रहा है. इसरो में 92 पद साइंटिस्ट और इंजीनियर पद के लिए भी खाली हैं, जबकि बाकी 654 पदों पर विभिन्न डिपार्टमेंट के स्टाफ की भर्ती की जाएगी.