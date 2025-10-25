Advertisement
ISRO SAC Recruitment 2025: 18 से 35 साल वालों के लिए इसरो में निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

ISRO SAC Recruitment 2025 Notification: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC) अहमदाबाद ने टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ के विभिन्न 50 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:49 PM IST
ISRO SAC Recruitment 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर (SAC) अहमदाबाद ने टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ के विभिन्न 50 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 55 पदों पर निकली वैकेंसी

  • फिटर  - 04 पद

  • मशीनिस्ट - 03 पद

  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 15 पद

  • लैब सहायक रासायनिक संयंत्र - 02 पद

  • IT/ ICTSM/ITESM - 15 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 08 पद

  • प्रशीतन और वातानुकूलन - 07 पद

  • फार्मासिस्ट ‘A’ - 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • टेक्नीशियन 'B' - 10वीं पास के साथ ITI की डिग्री

  • फार्मासिस्ट 'A' - फर्स्ट क्लास के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 13 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले जनरल, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपए वापिस कर दिए जाएंगे और अन्य सभी उम्मीदवारों को 500 रुपए वापस किए जाएंगे.

इतनी होगी सैलरी 

टेक्नीशियन 'B' - 21,700 से 69,100 रुपए प्रति महीने

फार्मासिस्ट 'A' - 29,200 से 92,300 रुपए प्रति महीने

चयन प्रक्रिया 

  • कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा

  • स्किल टेस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जाम

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

