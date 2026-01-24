ISRO SAC Recruitment 2026: इसरो में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा! साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

ISRO SAC Recruitment 2026 Vacancy: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ISRO) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. दरअसल, इसरो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (SAC), अहमदाबाद ने साइंटिस्ट/इंजीनियर के कुल 49 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sac.gov.in पर लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

साइंटिस्ट/इंजीनियर के इन 49 पदों पर निकली वैकेंसी

साइंटिस्ट/इंजीनियर 'SD' - 04 पद

साइंटिस्ट/इजीनियर ‘SC’- 45 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार PhD / M.E. / M.Tech / M.Sc (इंजीनियरिंग) / M.Sc / B.E. / B.Tech / B.Sc की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

इतनी होगी मंथली सैलरी

साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SD’ - 67,100 से 2,08,700 रुपये

साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SC’- 6,100 से 1,77,500 रुपये

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का पद अनुसार न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 12.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SD’ - नि:शुल्क

साइंटिस्ट/इजीनियर ‘SC’

जनरल/OBC/EWS - 750 रुपये

SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन - 250 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sac.gov.in या careers.sac.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गे सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

